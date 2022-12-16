Benzin ve dizel litre fiyatları o tarihte ok gibi çakılacak! 10 TL birden düşecek

10 TL birden düşecek... Benzin ve dizel litre fiyatları o tarihte ok gibi çakılacak! Benzin ve motorindeki bu dalgalanmalar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Petrol fiyatları ile ilgili çok sayıda tahminler ve yorumlar yapılmaktadır. Bu yorumlardan biri de Umman’dan gelen bir haberle ilgili olarak yapılıyor. Umman Enerji Bakanı Salim tarafından yapılan yoruma göre petrol fiyatlarında kış aylarından sonra büyük bir düşüş yaşanacağını ifade etti.

Petrol Fiyatları ve Dolar Kurundaki Son Durum

Dolar ve petrol fiyatları arasındaki bağlantı çok iyi biliniyor. Dünya üzerinde yaşanan ekonomik gelişmeler bizim ülkemize dalga olarak gelmektedir. Dünya üzerinde petrol fiyatlarında artış gözlenmektedir. Brent petrol bu ay 76 dolardan 84 dolara kadar çıkarken bu fiyatlar yeni başlayan haftada 85,50 dolardan işlem görmeye başladı. Petroldeki inişe geçişte Çindeki Covid vakalarının artması olarak gösteriliyor. Artan bu vakalar talebin azalması anlamına geldiği için dünya biraz tedirgin olmuş durumdadır. Bu tedirginliğin yeniden atlatılması ile birlikte dünya ekonomisinin rayına gireceği düşünülüyor.

Ülkemizdeki Petrol Fiyatlarındaki Son Durum

Ülkemizde petrol fiyatlarında ara ara indirimler yapıldığına şahit olunmakla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında genellikle yükseliş söz konusu olmaktadır. Bu yükseliş petrol fiyatları ile doların yükselişi şeklinde devam edeceğe benziyor.

Akaryakıt yükselişi işe ilgili yapılan yorumlar bu artışın süreceği şeklinde olurken Umman Enerji Bakanının açıklaması ile birlikte bu yorumlara ters açıdan bakan yeni yorumlar da eklendi. Bahar aylarında petrol fiyatlarının nasıl olacağı bu fiyatlardaki artışın dolar ile paralel şekilde olup olmayacağı gibi konular da merak konusu olmaya başladı. Yapılan yorumların yılbaşından sonra nasıl olacağı da yine merakla bekleniyor.

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