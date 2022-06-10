Benzin Motorin ve LPG Almadan Önce İki Kere Düşünün! 3 Katına Çıktı

Son zamanlarda benzin & motorin & lpgye üst üste zamlar geliyor. Uzmanlar gelen bu zamlar sonrasında kilometre başında tüketilen yakıt miktarının yaklaşık olarak 3 katı zamlandığını açıkladı. Son zamlarla beraber alım gücünün düşmesi ile birlikte çoğu vatandaş kontak kapatacak konuma geldi.

İstanbul Satış Rakamları

Son zam ile birlikte İstanbul içinde benzinin litre fiyatı 26.23 TL ortalamasından satılmaya başlandı. Aynı şekilde yine motorinin satış fiyatı ise 28 TL’ye yaklaştı. Yakın bir tarihte benzine ile birlikte zamlanan LPG’ye ise bu akşam saatlerinden itibaren 50 kuruş civarında bir zam daha yapılacağı söyleniyor.

Alım Gücünü Ciddi Anlamda Yaralıyor

Motorin ve benzine yapılan zamlar sadece normal araç ve ulaşım da kullanılmıyor. Tarımdan elektrik üretimine kadar çok geniş bir alanda akaryakıt kullanıldığı için alım gücünü de çok ciddi anlamda yaralıyor. Bu da orta – uzun vadede fiyatların çok çok ciddi anlamda artmasına neden oluyor. Sonraki aşamada tüm ülkede ciddi anlamda artışların gündeme gelmesi de söz konusu oluyor.

Haziran 2021’den Bu Yana Tam Üç Katı Zamlandı!

Gelen zamlarla birlikte ulaşımda ciddi anlamda yara almaya devam ediyor. Özellikle 1 haziran 2021 tarihinden İstanbul’dan İzmir’e yaklaşık olarak 300 TL’lik bir yakıtla yolculuk yapmak mümkün olurken 1 haziran 2022’de bu durum neredeyse imkansız oldu. Şimdi İstanbul İzmir arası ortalama bir araçla yolculuk yapmak için minimum 1000 TL’lik bir yakıt faturası ile karşılaşabilirsiniz.

Aynı durum Ankara – İstanbul içinde geçerli tabii ki, Ankara’dan İstanbul’a 1 haziran 2021 tarihinde ortalama olarak 290 TL’lik bir yakıt alarak yolculuk yapabiliyordunuz. Şimdi ise bu rakam 990 TL civarına yükselmiş durumda. İstanbul’dan neredeyse her şehre gidiş için ortalama olarak 1.000 – 1.500 TL arasında fazla yakıt masrafı çıkmaya başladı. Örnek vermek gerekirse İstanbul’dan 1 Haziran 2021 tarihinde Trabzon’a sadece 650 TL’lik bir yakıt alarak gitmek mümkün olurken 1 Haziran 2022 yılında bu rakam 2.203 TL’nin üstüne çıktı.

Bu Bir Rekor mu?

Şu ana kadar Cumhuriyet tarihinde yapılan benzin zamlarını düşündüğümüz zaman en yüksek fiyat aralığına ulaştığımızı söylememiz yanlış olmayacaktır. Bu da tek sefer de yapılan çok çok ciddi bir zam olarak ön plana çıkıyor.

Yediğimiz domatesten, kaldığımız otele, yaktığımız elektrikten ısınma giderine kadar hepsinin ciddi anlamda dışa dönük olması da bu yükselişi ciddi anlamda göstermeye yetiyor. Bu şekilde ilerlemesi durumunda asgari ücrete yeniden 0’lük bir zam bile gelmiş olsa masrafların altından kalkmak pek mümkün görünmeyecek.

Motorin Zammı da Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Şu ana kadar yaptığımız yorumları çoğunlukla benzin ve lpg özelinde yapıyor olsak da motorinde ciddi anlamda bunaltmaya devam ediyor. Özellikle motorin ile çalışan araçların bakım ücretleri de yaklaşık olarak 5 kata kadar artmış bulunmakta. Daha ekonomik yakıt tüketmek isteyen kişiler eskiden motorinli araç alırken şimdi ise motorine duyulan ilginin hızlı bir şekilde sönmeye başladığını belirtebiliriz. Bu şekilde giderse belki de tarihinde ilk kez binek araçlarda motorinli seçeneklerle benzinli araçlar aynı fiyat bandına düşebilir.

Bu durumda hızlı bir şekilde çöküş ile kendini göstermeye devam edeceğe benziyor. Peki ama motorine yıllık ne kadar zam yapıldı.

Yine İstanbul pompa fiyatlarını düşünecek olursak sadece İstanbul genelinde motorine yapılan zamların %280’in üzerinde arttığını görüyoruz. Orta uzun vadede bir kat daha artması altından kalkılmayacak bir noktaya gelinmesine neden olabilir.