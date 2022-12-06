Benzin fiyatlarında tabela yine değişti! Depolar dolsun! İndirim üzerine indirim! Opet, BP 7 Aralık 2022 fiyat listesi..

Brent petrol fiyatlarında meydana gelen iniş, çıkışlar ülkemizde benzin fiyatlarını oldukça yakından etkiliyor. Bilindiği gibi 3 Aralık 2022 tarihinde motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam yapılmıştı. Sektör kaynakları, otomobil sahiplerini mest edecek haberi ise bugün verdi. 7 Aralık gününden itibaren motorin fiyatlarının 69 kuruş düşeceği duyuruldu.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplamaları yapılırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunmakta. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplamaları yapılırken ise, Akdeniz-İtalyan pazarında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bp 7 Aralık 2022 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.18 TL

Ankara: 20.37 TL

İzmir: 20.36 TL

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 10.28 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.71 TL

Ankara: 10.55 TL

İzmir: 10.42 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.63 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.60 TL

Ankara: 23.76 TL

İzmir: 23.85 TL

Opet 7 Aralık 2022 Son Dakika Akaryakıt Fiyat Listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.2 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.19 TL

Ankara: 20.35 TL

İzmir: 20.36 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.68 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.66 TL

Ankara: 23.8 TL

İzmir: 23.87 TL

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