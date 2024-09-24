Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını yakından izliyor. Bugünden itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam yapılırken, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İstanbul'da güncel olarak benzinin litre fiyatı 42.74 TL, motorinin litre fiyatı ise 41.74 TL olarak satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına eklenen ÖTV ve EPDK payı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru izlenerek belirleniyor. Bu hesaplama, günlük değişiklikler sonucunda Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Yeni zamlarla birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmeye devam ediyor.