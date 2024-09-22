24 Eylül Salı günü, Türkiye’de benzin fiyatlarına 1 lira 40 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışın ardından İstanbul'da benzin litresi 42,95 TL, Ankara'da 43,28 TL ve İzmir'de ise 43,74 TL'den satılacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalara göre belirleniyor. Bu hesaplamalar, rafineriler tarafından yapılırken, dağıtım firmaları arasında rekabet nedeniyle fiyatlarda küçük farklılıklar görülebiliyor.

Diğer yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) EPGİS hakkında başlattığı suç duyurusu sonrası, sendika fiyat değişimlerini kamuoyuyla paylaşmama kararı aldı. Dava sürecinin sonuçlanmasına kadar bu bilgilerin verilmemesi, vatandaşlar arasında merak uyandırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, bütçeleri zorlayacak gibi görünüyor.