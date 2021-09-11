Bensu Soral ile Hakan Baş Evliliği Hakkında İddialar!

İçerde isimli televizyon dizisi projesinde “Melek” karakterine hayat veren Bensu Soral, büyük başarılara imza atmıştı. İçerde dizisi ardından uzun süre ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu, Cam Tavanlar’da rol aldı. Hakan Baş ile evliliği ile magazin gündeminde yer alan ve adından çokça söz ettiren Bensu Soral hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Ünlü isim bir süredir kendisine yapılan teklifleri kabul etmiyor ve bu kararı ile hayranlarını üzüntüye boğuyordu.

Show TV ekranlarında yaz dizisi olarak seyirci karşısına çıkan Cam Tavanlar ise ünlü oyuncu ikna etmişti. Hikayesi ile ilgi çeken proje kadınların iş yerlerinde uğradığı haksızlıkları konu ediniyordu. Tu şekilde yazılan bir senaryo ise ünlü oyuncu Bensu Soral ‘ı etkiledi ve oyuncu, Leyla isimli karaktere hayat verdi.

Diziden kötü haberin gelmesi ise uzun sürmedi ve proje yalnızca 8 bölümü ile ekranlarda kaldı. Kubilay Aka ile başrolde rol alan Bensu Soral, karakteri canlandırması ile ilgili de eleştiriler toplamıştı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral’ın diziler ile ilgili aldığı karar ise hayatında yaşadığı büyük değişim ile ilgili bilgiler vermekte. Başarılı oyuncu Bensu Soral, artık kariyerini ön plana alacak ve setlerde yer almak adına kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye çalışacak.

İşte bu noktada ise bazı konular öne sürüldü ve detaylar da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun annelik yerine kariyer tercihi yapmasının bazı evlilik krizlerine yol açtığı iddia edildi. Bensu Soral ise magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken evliliklerinde hassas bir süreçte olduklarını belirtmişti.

Çok yoğun çalıştığını ifade eden Bensu Soral, eşinin de normalde çok yoğun çalıştığını söyleyerek dizilerde rol almasının fazla bir değişime sebep olmadığını açıklamıştı. Bu tür yoğun çalışmalara alışık olduklarını ifade eden Soral, çocukları ise çok sevdiğini fakat içinde bulundukları ortamda bir çocuk sahibi olmaktan korktuklarını belirtmişti.