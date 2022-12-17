Benim Adım Farah Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir?

Benim Adım Farah dizisi ekranlarda yer almak için hazırlıklarına devam ediyor ve seyirci grubu proje hakkında detayları merak ediyor. FOX TV'de bir dönem fırtınalar estiren ve seyirci grubunu adeta etkisi altına alan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi unutulmaz hikayesi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Fakat Son Yaz isimli dizi 2. sezonunda erken final yapmış ve bu durum dizinin sadık izleyici grubunda derin bir yara kalmasına sebep olmuştu. Son Yaz isimli dizinin erken final yaparak yayın hayatında sonlandırması ve seyirci grubuna veda etmesi izleyicileri çok kızdırmıştı. Bir grup izleyici hala Son Yaz dizisinin erken final yapması sebebiyle Fox TV'ye çok kızgın ancak elde edilen son bilgilere göre bu seyirci grubunun dikkatini çekecek yeni bir Fox TV dizisinin hazırlık aşamasında olduğu öğrenildi.

Demet Özdemir ile Engin Akyürek ikilisi Benim Adım Farah isimli yeni aksiyon dizisinin başrollerinde yer alıyor. Engin Akyürek ile Demet Özdemir gibi çok başarılı iki ismi bir araya gelmesi seyirci grubunun dikkatini çekti ve projenin yayın hayatına ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Benim Adım Farah dizisi hakkında dikkat çeken bir diğer nokta ise projenin senaristlerinin Son Yaz dizisini unutulmaz yapan hikayeyi yazan senaristlerden oluştuğu oldu. Demet Özdemir yeni dizi projesinde Farah karakterine hayat verecek ve Engin Akyürek ise Tahir olarak seyirci karşısına çıkacak. Diğer projelerinden farklı olarak Engin Akyürek bir mafya karakterine hayat verecek ve Demet Özdemir ise İran asıllı bir mafya için temizlikçilik yapan bir kadın olarak adından söz ettirecek. Projede Farah karakterinin hasta olduğu için bunlara katlanması ekranlarda yayınlanırken daha sonra temizlikçilik yapan bir kadının bir cinayete tanıklık etmesi ile beraber değişen hayatı ekranlarda yer alacak. Sizler için haberimizin devamında başrolde Engin Akyürek ile Demet Özdemir gibi iki başarılı ismi buluşturan Benim Adım Farah dizisi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık

Dizide ünlü oyuncu Fırat Tanış başkomiser Mehmet karakterine hayat verecek ve seyirci karşısına bu diziyle çıkacak. Benim Adım Farah isimli dizi projesi için ön hazırlıklar devam ediyor ve seyirci grubu Engin Akyürek ile Demet Özdemir'i yeni proje ile beraber izlemek için sabırsızlanıyor. Benim Adım Farah dizisinin hikayesini Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un yazması projenin ne kadar başarılı olabileceği hakkında ön bilgiler veriyor. Seyirci grubu Son Yaz isimli dizi projesinin kısa sürede öne çıkması ve erken final yapmasın sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Seyirci grubu diziye çok bağlanmış fakat dizinin erken final yapması sonrasında sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirmişti. Son yaz isimli unutulmaz dizinin senaristleri bu defa Benim Adım Farah isimli projeyi yazıyor ve Engin Akyürek ile Demet Özdemir projede başrolde yer alıyor.