Ben & Jerry's, İsrailli İşletmenin Satışını Engellemek İçin Unilever'e Dava Açtı

Amerikan dondurma markası Ben & Jerry's, işgal altındaki Batı Şeria'da kendi dondurma markasını satmanın değerleriyle tutarsız olduğunu söyleyerek İsrailli işletmesinin yerel bir lisans sahibine satışını engellemek için ana şirketi Unilever Plc'ye dava açtı.

Siyasi aktivizmiyle tanınan şirket, Londra merkezli Unilever'in geçen hafta dondurmadaki hissesini İsrailli lisans sahibi Avi Zinger'e sattığını söylemesinin ardından Salı günü ihtiyati tedbir talep etmek için alışılmadık bir adım attı.

Geçen hafta duyurulan yeni düzenlemeye göre , Ben & Jerry's dondurması İsrail yerleşimleri de dahil olmak üzere İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki tüm tüketicilere sunulacak.

Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesine yapılan şikayet, 29 Haziran'da açıklanan satışın, Unilever'in 2000 yılında şirketi satın almasıyla yönetim kurulunun korumak için bağımsızlığını koruduğu Ben & Jerry's markasının bütünlüğünü baltalamakla tehdit ettiğini söyledi.

Şikayette, işletmenin ve ilgili ticari markaların American Quality Products Ltd.'yi yöneten Avi Zinger'a devredilmesine karşı bir tedbir kararının “Ben & Jerry's'in inşa etmek için onlarca yıl harcadığı markayı ve sosyal bütünlüğü korumak” için gerekli olduğu belirtildi.

Ben & Jerry's, yönetim kurulunun, Unilever tarafından atanan iki kişinin muhalefetiyle birlikte dava açmak için 5-2 oy verdiğini söyledi.

Unilever yaptığı açıklamada, bekleyen davayı tartışmadığını, ancak tartışmalı işi satma hakkına sahip olduğunu ve “anlaşmanın zaten kapandığını” söyledi.

Zinger avukatları yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Geçen hafta Zinger, lisansını yenilemeyi reddettiği için Ben & Jerry's aleyhine kendi davasını açtı.

Anlaşmazlık, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumun çoğu tarafından yasadışı yerleşimler olarak kabul edilen işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine karşı tavır alan tüketici markalarının karşılaştığı zorlukları vurguluyor.

Geçen Temmuz, Ben & Jerry's, markasının işgal altındaki Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki satışlarına son vereceğini ve Zinger ile otuz yıllık ilişkisini sonlandıracağını söyledi.

İsrail hareketi kınadı ve bazı Yahudi gruplar Ben & Jerry's'i antisemitizmle suçladı.

Ben & Jerry's, 1978 yılında Ben Cohen ve Jerry Greenfield tarafından yenilenmiş bir benzin istasyonunda kuruldu. Artık Ben & Jerry'nin operasyonlarına dahil olmayanlar, geçen Temmuz'da New York Times'ta İsrail'i desteklediklerini ancak Batı Şeria'daki “yasadışı işgaline” karşı çıktıklarını yazdılar.