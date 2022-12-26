Ben duymadım ben görmedim diyen bin pişman! e-Devlet'ten başvuran 2.499 TL'sini kapıyor!

e-Devlet'ten başvuran 2.499 TL'sini kapıyor! Ben duymadım ben görmedim diyen bin pişman! Yakacak yardımlarının yanı sıra doğal gaz ve elektrik faturalarının da önemli bir kısmını devlet ödüyor. Tabii hanede yer alan kişi sayısı burada ön plana çıkıyor. Hanenizde kaç kişi yaşıyorsa o tutarda sizlere bir yardım ödemesi yapılıyor. Kış aylarıyla birlikte doğal gaz yardımı ödemeleri de başladı.

Kış aylarının gelmesinin hemen ardından milyonlarca kişi fatura desteği hakkında kapsamlı bilgi almak istiyor. Bu doğrultuda da başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Doğal gaz desteğiyle vatandaşlara 900 TL'den 2.500 TL'ye varan bir ödeme yapılıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden hanede kayıtlı mesken alanıyla başvurular çok rahat bir şekilde hallediliyor. T.C. Kimlik Kartı ise başvuru için yeterli oluyor.

ÖDEMELER BAŞLADI

Yakacak yardımlarıyla birlikte vatandaşın doğal gaz ve elektrik faturalarının da önemli bir kısmını devlet ödüyor.

HANEDEKİ KİŞİ SAYISI ÖNEMLİ...

Hanede yer alan kişi sayısı burada ön plana çıkarken başvurular e-Devlet üzerinden tamamlanıyor.

2.500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Doğal gaz desteği kapsamında vatandaşlara 900 TL'den 2.500 TL'ye varan bir ödeme sağlanıyor.

E-DEVLET'TEN HEMEN BAŞVURUN

Kış aylarıyla birlikte doğal gaz yardımı ödemeleri de başladı. Sadece tek tıkla e-Devlet'ten mevcut destek için başvuru yapabilirsiniz.

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