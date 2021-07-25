Ben Affleck Jennifer Lopez'e Evlenme Teklifi Etti!

17 yıl sonra yarım kalan aşklarına devam etme kararı alan ve bir dönem “Bennifer” olarak anılan Ben Affleck ile Jennifer Lopez çifti yeniden evlenme kararı aldı ve ikili magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin basınında öne sürülen iddialara göre dün 52. yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in doğum gününde sevgilisi Ben Affleck, evlenme teklifinde bulundu.

Jennifer Lopez'in aktör sevgilisine “Evet” yanıtını verdiği konuşulurken çiftin daha önce de nişanlandığı fakat daha sonra ayrılık kararı aldı hatırlandı. 17 yıl sonra bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin ikinci defa evlilik kararı alması dikkat çekti ve ünlü isimler birlikte olması ile hayranlarını mutlu etti.

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez yaklaşık olarak 3 ay önce yapmış oldukları açıklama ile beraberliklerini sonlandırdıkları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Magazin gündeminin üst sıralarında yer alan bu ayrılık ardından 48 yaşındaki Ben Affleck’e geri dönen Jennifer Lopez adından söz ettirmişti. Çift 17 sene önce aşk yaşamış ve aktör Ben Affleck ie Jennifer Lopez evlilik yoluna girmişti.

Dün 52 yaşına giren Jennifer Lopez iddialara göre aktör sevgilisi Ben Affleck’ten evlilik teklifi aldı ve “Evet” yanıtını verdi. Doludizgin aşk yaşamaya devam eden çiftin doğum günü partisini yakın dostları ile birlikte teknede kutladığı hakkında yorumlar yapıldı. Jennifer Lopez'in sevgilisine Evet yanıtını verdiği hakkında haberler yazılırken şarkıcı, Ben Affleck ile dudak dudağa çekildiği fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

17 senelik bir ayrılığın ardından bir araya gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez evlilik teklifi aldığı konuşulan sevgilisi ile uzun bir süre ardından fotoğraflarını paylaştı ve takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı. Lopez’in bu hareketi evlilik dedikodularını güçlendirirken ikili dikkatleri üzerine çekti.