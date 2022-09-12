Belli oldu! Tc kimlik kartı numarasının son hanesi: 0-6-8-4-2 Olanlara 30.000 TL Ödeme Yatırılıyor...

Tc kimlik kartı, son hanesine göre verilecek olan 30000 TL, ödemeler, Akbank tarafından ödeneceği belli oldu. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 30000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Akbank bireysel müşterileri için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında şartlara uygun olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak rahat bir nefes alabilecek.

Akbank Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde 30000 TL'ye kadar kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmış olacaksınız. Akbank Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır. Akbank kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, Bireysel İhtiyaç Kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olarak istedikleri zaman ödemeler alabilmektedirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasında ev bulunacak olan vatandaşlık, cep telefonları üzerinden SMS atarak da istedikleri zaman başvuru yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

Sms ile yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlara, Akbank şubeleri üzerinden ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını temin ederek, hızlı bir şekilde 30000 TL 36 vadeli kredi alabilmektedir. Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini yaparak da bu bankadan düşük faiz oranları ile birlikte istedikleri zaman kredi kullanabilmektedir. Akbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların emekli olması durumunda da bu kampanyalara faydalanabilmelerini söyleyebiliriz.