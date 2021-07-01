Belediyelerden Son Dakika Duyuru. Bayram Kolisi Verilecek, Şartlar Belli Oldu! İşte Detaylar

Belediyelerden Son Dakika Duyuru. Bayram Kolisi Verilecek: Belediyelerden bayram müjdesi, beklenen duyuru geldi. İhtiyaç sahipleri ve yoksul ailelere belediyelerden bayram Kolisi yardımı yapılacak.

Coronavirusten dolayı birçok çalışanımız işsiz kalıp , birçok vatandaşımız ise kepenlerini kapattı. Vatandaşın maddi zorluklar çektiği su donemde bir de bayram yaklaşınca yoksul aileler daha da sıkıntıya girdi. İşte tam da bu noktada belediyelerden halka bayramda yardım kolisi desteği verileceği duyuruldu.

Belediyeler bayramda da ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısı olan Ailelere bayram Kolisi dağıtılacak. Dağıtılacak olan bayram kolileri hijyen ve ihtiyaç standartlarına uygun olarak hazırlanacak . Geçirdiğimiz bu zorlu günlerin ardından bayramda belediyeler de halkının yanında olacak. Dağıtılacak koliler ise hijyen standartlarına uygun olarak hazırlanıp kolilerin içerisinde temel gıda ihtiyaçları bulunacak . Belediyelerin açıklamış olduğu bu duyuru pandemi döneminde mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek . Halkın yalnız olmadığını her fırsatta dile getiren belediyeler hazırladıkları bayram kolilerini sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

Şehit ve Gazi yakınları başta olmak üzere tam kapasite ile dağıtım yapılacak. Bayram öncesi dağıtımı yapılacak olan kolilerin içerisinde şeker ve kolonya da bulunacak.

Bayram Kolisi Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Sosyal yardım ve destek kolisinden faydalanmak için öncelikle ihtiyaç sahibi olduğunuzu belgeler ile gerekli kurumlara yapmanız gerekiyor. Belediyelerden yardım başvurusunda bulunmak için ise T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüklerine ve mahalle muhtarlıkları dan kuruma başvuru yapıp, Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra bayram kolinizi alabiliyorsunuz. Belediyelerin Sahip oldukları bu imkanlar doğrultusunda sundukları bayram Kolisi müjdesi vatandaşın yüzünü güldürdü . Belediyeler ise bu mutluluğu paylaşmanın gururunu taşıdıklarını her zaman halka destek olmak için yardıma hazır bulunduklarını dile getirdiler.

Bayram sevincini Halkı ile yaşamayı hedefleyen belediyeler yardımların devamı geleceğini, temel hedeflerinin ise bu bayram ihtiyaç sahibi her aileye ulaşmak olduğunu açıkladılar. Siz de belediyelerin bu imkanlarından yararlanmak ve faydalanmak istiyorsanız gerekli evraklarınız ile yukarıda belirtmiş olduğumuz kuruluşlara başvuru yapabilir. Şartlar uygun görüldüğü taktirde bu imkanlardan faydalanabilirsiniz...