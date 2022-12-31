Belediye İşçilerine Yüzde 87 Zam! En Düşük Maaş İşçi Maaşı 20 Bin TL’ye Ulaştı! Belediyelerin belirli dönemlerde çalışanlarına yönelik uygulamış olduğu tarifelere Erzurum belediyesi bir ilke imza atarak herkesi şaşırttı. Yeni yıla sayılı günler kadar işçilere %87 oranında zam kararı aldığını açıkladı. İşçiler bunu duyduktan sonra büyük sevinç gösterdiler yapılan zam sonrasında oluşan rakamlar merak edildi.

Çalışanlarına sunduğu zam sonrasında işçileri enflasyona ezdirmeme kararı aldığını ifade eden Erzurum Aziziye belediye başkanı Muhammed Cevdet Orhan çalışanlara beklenmeyen bir zam da bulundu. Belediye işçi sendikası ile yapılan görüşmeler olumlu bir sonuca bağlandı. İşçilerin maaşlarının %87 oranında zam uygulandı.

En Düşük İşçi Maaşı Ne Kadar? Hesaba Ne Zaman Yatacak?

En düşük işçi maaşı ise yapılan zam sonrasında 18.000 TL'ye ulaştı. İmzalanan protokol belediye başkanı ve belediye İş sendikası başka şube başkanı arasındaydı. Çalışanların emekleri bizim için paha biçilemez, diyerek yaptıkları bir konuşmada işçilere yönelik yeni zam kararı için öğle yemeğinde buluştular. “İşçiler bizim baş tacımız” diyerek yaptığı konuşma sonrasında yeni zamlı rakamları açıkladı.

“Allah hayırlı uğurlu etsin” diyerek yeni zamlı maaşların ne zaman alınacağına dair de bilgi paylaşıldı. Bulunduğu durum içinde işçilerin emeğini koruyabilmek var olan gelir seviyelerinde yüksek tutabilmek için bu kararı aldıklarını ifade ettiler. Yeni zamlı ücretlerin Ocak ayı ile itibariyle maaşa yansıyacağı da bildirildi.