Belarus'taki Rus Savaş Oyunları Ukrayna'ya 'Mesaj Vermek' İçin Tasarlandı

Rusya, güvenlik uzmanlarının Ukrayna ve Batı'ya savaşın potansiyeli konusunda ciddi olduğunu göstermek için tasarlandığını söylediği bir güç gösterisiyle Belarus'ta 10 günlük askeri tatbikatlara başlamaya hazırlanıyor.

Rus kuvvetleri ve donanımı Ocak ayı ortasında Belarus'a gelmeye başlarken, yaklaşık 30 bin muharip askerin "Müttefik Azmi" olarak bilinen tatbikatlara katılması bekleniyor.

İki tabur S-400 karadan havaya füze sistemi ve 12 Sukhoi Su-35 savaş jeti de konumlandırılmıştır.

NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana Belarus'a yapılan en büyük konuşlandırma olarak nitelendirdi ve Rusya'nın Ukrayna sınırları çevresindeki topraklarda ve Kırım'ı ilhak eden topraklarda on binlerce asker ve askeri teçhizat yığmasıyla ortaya çıktı.

Tatbikatların "aktif safhası" Perşembe günü başlayacak ve Batılı liderler durumu tırmandırma çabalarını sürdürürken Batı ile Ukrayna konusunda yaşanan anlaşmazlık sırasında askeri faaliyetlerin artmasında son aşamaya geçecek.

Allied Resolve'nin yakındaki bir NATO ülkesinden gelen bir saldırıyı simüle etmek için büyük ölçekli hava gücü ve kara birlikleri manevraları içereceği düşünülüyor.

ABD ve NATO, tatbikatların gerçek bir saldırı veya Belarus sınırının 150 km güneyindeki başkent Kiev'i ele geçirmek için sis perdesi olarak kullanılabileceği konusunda uyardılar; 2014 yılında Kırım'ın ilhakından hemen önce habersiz bir Rus askeri tatbikatı gerçekleşti.

El Cezire'ye konuşan uzmanlar, tatbikatlar sırasında tam kapsamlı bir işgal veya saldırı olasılığının düşük olduğunu söyledi, ancak gerginlik sırasında her iki taraftan da bir yanlış adımın askeri harekata yol açabileceği olasılığını göz ardı etmedi.

"Askeri varlık, Polonya ve Litvanya'yı batıya ve Ukrayna'nın kuzeyini tehdit etmeyi amaçlıyor. Mesaj, Rusya'nın Kiev'i ele geçirebilecek bir operasyon düzenleyebileceğidir." dedi.

"Sınırlı kaynaklarımızı esnetiyorlar, olası bir saldırıya hazırlanıyorlar ve hangi yetenekleri kullandığımızı ve nasıl tepki verdiğimizi görmek için istihbarat toplamayı yürütüyorlar. Batı, [Devlet Başkanı Vladimir] Putin'in taleplerini kabul etmezse Ukrayna'da askeri güç uygulama hedefine, kabiliyetine ve siyasi iradesine sahip olduklarına dair açık bir mesaj veriyor."

Rusya'nın bu talepleri arasında Ukrayna'nın NATO'ya girişinin yasaklanması ve ittifakın doğu kanadına asker ve silah konuşlandırılmasına sınır da yer alıyor ve bunların her ikisi de NATO ve ABD'nin reddettiği bir sınır.

Sınırdan birkaç kilometre uzaklıkta askeri donanım

Firma, Maxar Technologies tarafından toplanan uydu görüntülerinin 4 Şubat'ta Ukrayna sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki yerlerde askeri donanımın yanı sıra füzeler, birden fazla roketatar ve saldırı uçaklarıyla donatan askeri birlikleri gösterdiğini belirtti.

Salı günü Ukrayna, Türk tasarımı Bayraktar İhA'larının yanı sıra İngiltere'den yakın zamanda alınan Javelins ve savunma hafif tanksavar silahlarını test etmek için ülkenin dört bir yanındaki yerlerde kendi eğitimini vereceğini duyurdu.