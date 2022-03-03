Belarus ve Türkiye, Rusya-Ukrayna Görüşmesi Düzenlemeye Çalışıyor: Lukashenko

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında bir görüşme ayarlamak için Türk mevkidaşı ile birlikte çalıştığını söyledi.

Türkiye, savaşı durdurmak ve barışı tesis etmek için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti

Güvenlik konseyi toplantısının ardından konuşan Lukashenko, son zamanlarda Rusya ve Ukrayna'dan gelen heyetler arasında gerçekleşen ve herhangi bir gelişme olmadan sona eren ilk görüşmelerden bahsetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin delegasyonlar arasındaki görüşmeleri onayladıkları için takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.

Lukashenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, Türk liderin hem Putin hem de Zelenskyy ile dostluğuna işaret etti.

Erdoğan Pazartesi günü geç saatlerde Lukashenko ile son gelişmeleri ve Ukraynalı ve Rus yetkililer arasındaki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan ilk barış görüşmelerini görüşmek üzere görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lukashenko'ya yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin bu savaşı durdurmak ve barışı tesis etmek için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ilk turu Pazartesi günü herhangi bir acil anlaşma yapılmadan sonuçlandı ve her iki delegasyon başkentlerinde istişareler için evlerine döndü.

Ülkenin güney sınırlarını güçlendirme emrine değinen Lukashenko, bunu Rusya ile değil Belarus ordusuyla yapacaklarını kaydetti. İki ülkenin Belarus'un batı sınırlarına askeri yığınak yapması üzerine ülkenin Polonya ve Litvanya ile olan sınırlarını kapattıklarını söylemeye devam etti.

