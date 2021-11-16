Belarus-Polonya Sınırında Mülteci Krizi

Polonya-Belarus sınırında Salı günü erken saatlerde mahsur kalan mülteciler ile Polonya sınır muhafızları arasında çatışmalar çıktı.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı'na (MOD) göre, Kuznica sınır kapısında Polonya'ya geçmeye çalışan mültecilerin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık veren Polonyalı muhafızlara taş attığı bildirildi.

MOD, “Göçmenler askerlerimize ve korumalarımıza taşlarla saldırdı ve Polonya topraklarına ulaşmak için çiti zorlamaya çalışıyor.

"Güçlerimiz göçmenlerin saldırganlığını engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı."

Sınırdaki insani krize yanıt veren bir STK koalisyonu olan Grupa Granica'dan Marta Szymanderska, El Cezire'ye şunları söyledi: “[Polonya tarafından] güç kullanımı tamamen haksız çünkü en başından kullanılması gereken yasal prosedürler var. Polonya kuvvetlerinin eylemleri sadece yasadışı değil, aynı zamanda insanlık dışıdır.”

Mülteciler arasında yaralanan olup olmadığı netlik kazanmazken, en az bir polis yaralandı.

Polonya Sınır Muhafızları şunları söyledi: “Yasadışı göçmenler Belarus tarafındaki Kuźnica'daki sınır kapısında toplanıyor. Şimdiye kadar sınırda çömelmiş olan yeni gruplar onlara katılıyor. Sınırı zorla geçme girişimi hazırlanıyor. Her şey Belarus kuvvetlerinin gözetimi altında gerçekleşiyor.”

Salı günü erken saatlerde, Polonyalı yetkililerin göçmenlerin yasadışı bir şekilde Polonya ve Avrupa Birliği topraklarına geçme girişimi olduğunu iddia ettiği şeyi önlemek için daha fazla Polonya polisi ve güvenlik gücü sınıra geldi. Sosyal medyada yayınlanan video görüntüleri, sınıra yakın kişilerin su sıkıldıktan sonra kaçtığını gösterdi. Durum öğleden sonra daha sakin görünüyordu.

Binlerce mülteci ve göçmen, Varşova ve müttefikleri ile Minsk ve Moskova'yı içeren Doğu-Batı jeopolitik krizinin bir sonucu olarak Polonya ve Beyaz Rusya sınırları arasındaki insansız topraklarda mahsur kaldı.

Uluslararası hukuka göre, sığınma arayan kişilerin resmi sınır geçişlerinde sığınma talebinde bulunma hakları vardır. Bununla birlikte, Polonya sınır muhafızları, sınırı geçmeye çalışan birçok sığınmacıya bu hakkı reddediyor. Ağustos ayında krizin ortaya çıkmasından bu yana, Polonyalı muhafızların Belarus'tan Polonya topraklarına geçmeyi başaran insanları geri ittiği bildiriliyor.

Birçok mülteci, sınırı kaplayan ormanlık alanlarda haftalarını geçirerek sınır bölgesini terk etmeye ve iltica etmeye çalışıyor.

Polonya makamları, uluslararası hukuka göre uygulama şüpheli olmaya devam etse de, geri göndermeleri etkin bir şekilde yasallaştıran bir yasa çıkardı. Ayrıca, sınır bölgesi olağanüstü hal olarak işaretlendi, bu da bilgi toplayamayan veya göçmenlere insani yardım sağlayamayan medya ve STK'ların erişemeyeceği anlamına geliyor. Uluslararası toplum, Belarus'u krizden sorumlu tutuyor.

Bu yılın başlarında Minsk, bir dizi Orta Doğu ve Afrika ülkesinin vatandaşlarına vizeleri kaldırdı ve Avrupa'ya ulaşmanın kolay ve ucuz bir yolunu sunan çok sayıda turizm acentesi açtı. Belarus'u eleştirenler, hareketin geçen yıl uzun süredir hükümdar olan Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya karşı düzenlenen protestoları destekleyen Polonya'ya karşı bir intikam eylemi olabileceğini söylüyorlar. Polonya'da mültecilere yiyecek, su ve uyku tulumu sağlayan aktivistler, gelişmelerden endişe duyuyor.