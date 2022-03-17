Beklenen Son Dakika Açıklaması Geldi! Emekliye 10.000 TL Nakit Ödemesi ile Hemen Sonuç Verilmekte! Son dakika haberleri ile hızlı bir şekilde işlem yapılacaktır. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 10000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabilecek.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, emekli olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde PTT Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden de bu ödemeleri, istedikleri zaman alabilecek.

Emekliye, ihtiyaç kredisi kampanyası olarak başlatılan bu işlemlerde, emekli olan vatandaşlar, maaş almış oldukları banka şubelerinden internet bankacılığını kullanarak işlem Yapabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

10 bin tl isteyen emekliler için verilen acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek işlem yapabiliyor. internet bankacılığı kullanamayacak olan emekliler için kampanya başlatan bu bankalar ayrıca banka şubelerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden başvuru imkanı almaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde sonuçlarını alabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, hızlı bir şekilde sonuçlarını öğrenebiliyor. Emekli maaşınızı bu bankaları taşıyarak işlem yapacaksanız, 750 TL'ye varan emekli promosyon alabilirsiniz.