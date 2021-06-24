Beklenen Oldu, TC Vatandaşı Olan Kişilere 5200 TL Destek Ödemesi, Yarın Başlıyor, 10 Gün Sonra Bitiyor

Devlet destekleri son zamanlarda merak ediliyor. Devlet ekonomik durumu iyi olmayan kişilere, belirli destek yardımları yapmaya devam ediyor. Ülkemizin belirli yerlerindeki belediyeler ile birlikte, devlet destekli Aile ve Çalışma bakanlığı tarafından da sürekli yardımlar verilmektedir. Devlet destekli olan TC vatandaşı vatandaşlar 5200 TL'ye kadar destek alabileceklerdir.

Sıkıntınızın ne olduğuna bakılarak, sıkıntınıza göre destekler verilmeye devam ediyor. TC vatandaşı olan kişiler, gerçekten muhtaç durumda ise, devlet destekli olarak bir çok yardımdan faydalanabileceklerdir. Pandemi destek yardımı olan 1.100 TL, Ramazan Bayramı öncesinde ödenmişti. Kurban bayramı öncesinde 1.100 TL ödemelerin nasıl yapılacağı merak edilmektedir. Kurban Bayramı öncesinde her hangi bir açıklama gelmedi.

Emekli Olan Kişiler Alabilecekler

Emekli olan kişiler, 1.100 TL bayram ikramiyesini bayramdan önce alacaklardır. Emekli olan kişiler ayrıca Temmuz maaşlarını da zamlı alacakları için Temmuz ayında çifte bayram yapacaklardır. Emekli olan kişiler, ayrıca muhtaç durumda olması durumunda, devlet destekli yardımlardan alabileceklerdir.

Esnaflara Destekler Devam Edecek!

Esnaf olan kişilere, yeni yardımlar geliyor. 3 bin TL ve 5 bin TL esnaf destekleri ile birlikte, sıkıntı yaşayan kişiler için 5200 TL yardım parası da verilmeye başlanacak. Bu destek kredi olarak verilmektedir. Tek seferlik verilecek olan bu destek ile ilgili başvurular yakın bir zamanda başlayacak. Esnaf olan kişilerin bu destekleri alabilmesi için 2 yıllık vergi levhası olması ve 2019 cirosunun, 2020 cirosundan yüksek olması durumunda destekler alınabilecektir.

Annelere Destekler Devam Edilecek

Annelere destek olarak, 5200 TL verilecek. Anne olan kişiler, çocuklarının okulu olması durumunda, bu desteklerinden faydalanabilmeleri için bazı şartları vardır. Okula giden çocuğu olan ve destek almak isteyenler, 5200 TL ödemeleri alabileceklerdir. Sosyal Yardımlaşmaya giderek, 5200 TL yardım başvurusunu yaparsanız, verilecek olan bu yardım 12 ay bölünecek ve çocukların okul zamanı sizlere ödenecektir. Ayrıca çocukların ayakkabı, kıyafet gibi ihtiyaçları olması durumunda da bu destekler ile bu ihtiyaçlarını giderebileceklerdir. Çalışan anneler ve çalışmayan anneler bu destekleri her zaman alabilirler.

Emekli Olmayan Yaşlılara Destek!

Emekli olmayan kişilere de devlet desteği verilecek. 5200 TL yardımlardan faydalanabileceksiniz. Yaşlı olan kişilerde, devletin sunduğu bu yardımları alabilmeleri için sosyal yardımlaşmalardan başvuru yapabileceklerdir. Diğer destek paketlerinde olduğu gibi bu destek paketlerinde de 65 yaş üzeri olan ve emekli olmayan kişilere e-devlet üzerinden destek verilecek. Başvuru ve sorgulama işlemlerinizi e-devlet üzerinden yapaileceksiniz.

İşte Öğrencilere Yeni Destekler!

Öğrenci olan kişilere, destekler okul döneminde verilecek. Özellikle önümüzdeki yıl eğitim için destek almak isteyenler, 5200 TL için sosyal yardımlaşma destekleri alabileceklerdir. Sosyal yardımlaşma üzerinden yapılacak destekler muhtaç durumda olan kişilere verilecek. Bu destekler ile ilgili, 5200 TL yardım parası almak istiyorsanız, öğrenci olan kişilerin öğrenci belgelerini sisteme işletmeleri gerekiyor. 15 yaşından büyük 26 yaşından küçük olan öğrenciler destek alabileceklerdir.