Beklenen Haber: SGK'dan Son Dakika Açıklaması! Erken Emekli Olabilirsiniz

SGK son dakika yapmış olduğu açıklama ile vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erken emekli olabilmek amacıyla beklenti içinde olan vatandaşlara son dakika haberi müjdeli bir şekilde duyuruldu. Prim gün sayısı ile çalışma alanı eksiksiz bir şekilde tamamlayanlar emekli olacakları günü merakla bekliyor.

SGK müjdeli haberi nihayetinde verdi. Erken emekli olabilmek amacıyla sabırsız bir şekilde bekleyiş içinde olanlara son dakika müjdeli haberi verildi. Bu yasa ile beraber kimlerin emekli olabilecekleri de böylelikle açıklandı.

BAĞ-KUR ile SGK çalışmalarını devam ettiriyor. Emeklilik durumuna hak eden vatandaşlar ile yaş haddini bekleyenler açısından müjdeli haber son dakika açıklaması şeklinde SGK tarafından bildirildi. Erken emeklilik açısından hak kazananları kimler? 5 milyon vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren son dakika bir gelişmesi yaşandı. Artık yasa sebebiyle beklemek zorunda kalma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Yaş haddini bekleyen vatandaşlar, bir an önce emekli olmayı hayal ediyordu. Çalışılmayan dönemler açısından bakıldığında yapılan geri ödemeleri dönük bir şekilde ödeme avantajı sağlandı.

Yaş bekleyen vatandaşlar bir an önce emekli olmanın hayali ile yanıp tutuşuyor. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamında 41. maddede çeşitli düzenlemeler yapıldı.

10 Yılda Emeklilik Mümkün Hale Gelecek!

SGK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre belirli bir süre çalıştıktan sonra sakatlık durumu ile hastalık gibi durumlarla karşılaşan ve iş hayatına ara vermek zorunda kalan vatandaşlardan yüzde 60'ın üzerinde bir iş kaybı oldukları takdirde malulen erken emekli olmalarının önü açılıyor. Bu emeklilik hakkı açısından 10 yıl sigortalı olmaları gerekiyor.