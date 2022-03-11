Beklenen haber resmi gazetede yayına girdi! Cumhurbaşkanı emekliye müjdeyi böyle verdi. Emekli olan kişilere hem promosyon hem de ek nakit avans verilecek. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, emekli maaşınız üzerinden hızlı bir şekilde hem promosyon, hem de nakit avans limiti kullanabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar için resmi gazetede yayınlanan bu haber ile birlikte hızlı bir şekilde kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Nakit kullanacak olan vatandaşlar, emekli maaşları üzerinden hızlı birşekilde hem avans limitini kullanabilecek hem de istedikleri zaman 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonlarından faydalanabilecektir. Sadece emekli olan vatandaşların katılabileceği bu kampanyalar için kamu bankaları destek vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlara, avans limiti nasıl alınır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlar, avans limit almak istiyorlarsa hızlı bir şekilde başvurularını internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızı bu şekilde karşılamak istiyorsanız Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden hesabınız aracılığı ile bir internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamaya giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hızlı birşekilde öğrenebilecek. Banka avans limiti ve emekli promosyon haricinde vatandaşlara ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi gibi yüksek limitli kredileri imkanı da sunmaktadır. Bu işlemler için sadece bankadan emekli maaşı almanız yeterli olacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 3 yıl boyunca emekli maaşını kendi bankasından alacağını taahhüt ederse, banka bu kişilere 750 TL emekli promosyon imkanı da tanımaktadır.