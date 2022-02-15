Beklenen Haber QNB Finansbank Tarafından Verildi! Banka Kredi Notu Sıfır Olan 30.000 TL Alacak. QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin artık banka kredi notu sıfır olsa bile 30.000 TL'ye kadar ödeme alacağı haberi geldi. özellikle banka üzerinden emekli maaş alan ve daha önce hiçbir bankadan kredi kullanmayan kişiler ile birlikte uzun süredir sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak, artık kredi kullanabilecek.

QNB Finansbank, internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte 36 ay vadeye kadar ödeyeceği 30.000 TL ihtiyaç kredisi için kredi notu sıfır olan kişilere sadece banka şubeleri üzerinden işlem yapacak. Eğer banka kredi notu sıfır ise banka şubelerine kimlik ve gelir belgenizi de birlikte giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, gelir durumunuza ve başvuru sayınıza bakılarak, 30000 TL'ye kadar kredi limitinden faydalanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını Finansbank şubelerine taşıyarak daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç kredisi kullanabilir hemde kredi kartı olabilir. Emekli maaşınızı, Finansbank şubesine taşımanız durumunda, banka sizlere 2000 TL'ye kadar, ayrıca emekli promosyonu imkanı da sunmaktadır.

Kredi Notu Yüksek Olanlara 75000 TL Ödeme

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ilk kredi notu yüksek olan kişiler, 75000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilecek. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmı üzerinden 50 30 numarasını atılacak olan mesai sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek, onaylanan kredi tutarını, hem en hesabınıza yatırabileceksiniz. QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, ayrıca bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan da istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Banka üzerinden sorunsuz birşekilde kredi kullanmak ve 75000 tele onay almak istiyorsanız, banka kredi notu en az 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir.