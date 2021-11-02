Beklenen Destek Son Dakika Duyuruldu: Anne ve babalara kimlikleri ile 5.000 TL ödeme

Son Dakika: Anne ve babaların beklediği haber geldi. Para ihtiyacı olan kişiler 5000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak hemen kendi hesapları üzerinden nakit avans limitine başvuru yapabilir. Bankalar üzerinden 5000 TL'ye kadar destek almak isteyen kişiler daha önce banka çalışmaları yaşadıysa ve kredi kartı Kredi gibi ürünlerini düzenli ödüyorsa 5000 TL'ye kadar anında artı para kullanabilecek.

Ekim ayı boyunca yapılan bu kampanya kasım ayı boyunca da devam edeceği duyuruldu. Anne ve babaların 5000 TL'ye kadar ödeme alabilmeleri için bazı banka şartlarına uygun olması gerekmekte. Banka şartlarında istenen en önemli detay ise kredi notu oluyor. Kredi notu düşük olan kişiler onay alamayacaklardır.

DenizBank'tan 5000 TL'ye kadar artı para

Denizbank üzerinden 5000 TL'ye kadar artı para olacak olan kişilerin bu bankada hesabı olması ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Daha önce bu bankadan kredi veya kredi kartı kullanan kişilerin avantajı daha fazla. Denizbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanabilir isterseniz de bu parayı kurtaran hesap adında artı para imkanından faydalanarak alabilirsiniz.

Cep telefonunuzdan kurtaran hesap başvurusu yapmak istiyorsanız kurtaran yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.

Akbank mobil uygulamadan artı para imkanı

Annelere ve babalara özellikle çocukların okulları ihtiyaçları için kullanabilecekleri 5000 TL'ye kadar artı para veren bankalardan bir tanesi Akbank olmaktadır. Akbank üzerinden internet bankacılığı veya mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden istediğiniz zaman artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. 5000 TL ye kadar artı para aldığınızda banka sizleri bu artı parayı 12 taksit'e kadar bölecek.

Dilerseniz kredi notunuz uygun olması durumunda akbank'ın direkt uygulaması üzerinden Akbank direkt Kredi başvurusunda bulunabilir kredinizi kullanabilir ve 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde de 90 gün ertelemeli olarak masrafsız krediden faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız akbank'ın resmi internet sitesine girebilir ve ayrıca bu internet sitesi üzerinden de istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.