Beklenen açıklama sabah 08:15'de geldi! Emekliye 1000 TL'den fazla ödeme olacak. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında, acil nakit ihtiyacı olan emekliyi artık bin TL'den fazla ek ödeme alabilecek. Emekli vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar istedikleri zaman emekli maaşları üzerinden bin TL ve üzerinde nakit avans limitleri ile hemen hesaplarına artı para yükleyebilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarından emekli maaşı alan vatandaşlar, kampanya boyunca istedikleri zaman internet bankacılığını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Sadece kamu bankaları tarafından değil, özel bankalar tarafından da başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen emekliler, hangi bankadan emekli maaşı alıyorsa o banka üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Emekli olan vatandaşlara ek ödeme nasıl alınır!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları tarafından başlatılan son dakika kampanyasında, emekli olan vatandaşlar, internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilecek.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz bankanın internet bankacılığı şifresini oluşturarak hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir ve başvuru sonrasında hızlı bir şekilde hesabınıza para yatırabilirsiniz.

Kamu bankaları, emekli olan vatandaşlar için yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kullanacak olan kişilere bin TL ile on bin TL ile arasında artı para imkanı sağlamaktadır. Kullandığınız parayı 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans limiti olarak da kullanabilirsiniz.

Denizbank emekliye müjde dedi!

Denizbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar da kurtaran hesap adında bu kampanyaya katılarak, hemen başvurularını gerçekleştirebilir ve Denizbank'ın artık para imkanından faydalanabilir.

Denizbank, Kurtaran Hesap başvurusu yapmak için mobil uygulama Ve hesap üzerinden internet bankacılığı ile başvuru yapabileceğiniz gibi, ayrıca SMS ile de başvuru yapmanız mümkün olmaktadır.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kurtaran, yazın boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelir, onaylanan tutarı, hemen hesabınızda artı para olarak görürsünüz. Denizbank şubeleri'nden ve Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden faiz oranları ile birlikte başvuru aşamaları hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.