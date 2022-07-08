Beklenen Açıklama Geldi: TC Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre 22.000 TL Ödeme

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 22.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada Temmuz ayı sonuna kadar düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, 22 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak ödeme yaparken, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunacaktır. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa hemen işlemlerini gerçekleştirerek, bu bankadan 3 ay ertelemeli kredi başvurusunda bulunabilir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranız 32 80 numarasına göndererek, bu bankanın en kolay yöntemlerle birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Cebimde kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak krediden faydalanabiliyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplara yatacaktır. kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak onay alırlarsa, krediyi hemen aynı gün içinde banka şubeleri üzerinden kullanabilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası Sms ile kredi imkanı sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık giderinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi bankası sizlere 5 dakika içerisinde kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrendikten sonra en yakın banka şubesine giderek veya kredinize hemen en yakın ATM üzerinden de kullanabilirsiniz. Banka mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak ilk nakit kredi kullanabiliyor.