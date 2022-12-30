Beklenen açıklama geldi: Halkbank hesabı olan vatandaşlara 30000 TL ödeme yapılıyor.

Sondakika banka haberine göre, Halkbank üzerinden nakit kullanmak isteyen vatandaşlara 30000 TL kadar ödeme yapılacağı haberi verildi. Halkbank, yapmış olduğu kampanya duyurusunda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte 30000 TL kadar ödeme gerçekleştireceğini duyurdu. Halkbank, nakit kredi kullanmak isteyen tüm bireysel müşterileri için verilecek olan 30000 TL ödeme, bazı şartlara uygun olmanız durumunda sizlere ödenecektir.

Halkbank kredi başvuru şartları nelerdir?

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her vatandaşın bireysel müşteri olması ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olması durumunda 30000 TL için Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte ödemeye devam edecek. Bireysel müşterilerin, sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda, Halkbank, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını da istemektedir.

Emekli maaş alan kişiler emekli maaş hesapları üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, 30000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, kredi puanı düşük olsa bile onay alabilmektedir.