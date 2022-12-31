Behzat Ç'den Sonra Ünlü Dizinin Yeni Sezonu Geliyor!

Behzat Ç isimli unutulmaz dizi 2019 yılında çekilmiş ve büyük iddialar ile yayın hayatına başlamıştı. Kısa süre içerisinde izleyici grubunun gözdesi haline gelen söz konusu dizi projesi sonraki haftalarda da zirveyi korumuş ve adını unutulmaz diziler arasına yazdırmıştı. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre ekibin Behzat Ç dizisi için 2022 senesinin yaz döneminde de çalıştığı ve yeni bir sezonda daha Blu TV'de seyirci ile buluştuğu öğrenildi. Diğer taraftan Leyla ile Mecnun isimli dizinin yeni sezonları da Exxen platformunda yayınlanmış ve seyirci karşısına çıkmıştı. Bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun dizisinin süreci ise halen devam etmekte.

Leyla ile Mecnun ve Behzat Ç gibi seyirci grubunun aklından çıkmayan pek çok dizi bulunuyor ve izleyici grubu eski dizilerin yeni sezonunun çekilmesini istiyor. Bazı yapımlar bir döneme damga vurmuş ve seyirci kitlesi tarafından çok sevilmişti. Leyla ile Mecnun ve Behzat Ç gibi pek çok dizinin bulunması bu durum hakkında umutların yeşermesini sağladı. Seyirci grubu bir döneme damga vuran projelerin yeni bölümlerinin çekilmesini çoğu zaman olumlu karşılıyor ve bu durumu destekliyor. TRT 1 ise bu noktada önemli bir adım atarak adından söz ettirdi.

TRT 1 ekranında basına yansıyan son haberlere göre 2014 ile 2016 seneleri arasında seyirci grubu ile buluşan Yeşil Deniz isimli dizi projesinin yeni sezonu için çalışmaların başladığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Yeşil Deniz dizisi toplamda 75 bölüm yayınlamış ve 2 sezon boyunca ekranlarda kalmayı başarmıştı. Projenin senaryosunun bir Ege kasabasında 1990'lı yıllarda geçtiği biliniyor ve naif bir hikaye ekranlarda yer alarak seyirci ile buluşuyordu. Genç isimler kadroda yer alıyor ve güçlü bir şekilde oyunculuk performansı sergiliyordu. Yeşil Deniz dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Çelik, Burak Serdar Şanal, Mert Durak, Burak Alkaş ve Melis Babadağ gibi isimler yer alıyordu. Bunun yanı sıra genç oyuncu Cemre Baysel de ilk olarak Yeşil Deniz isimli projede yer almış ve setlere adım atarak adından söz ettirmişti.

Seyirci grubu Yeşil Deniz isimli televizyon dizisi projesinin tekrardan çekileceğinin ortaya çıkması ile çok mutlu oldu ve konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeşil Deniz dizisi TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak ve dizi projesi seyirci karşısına 2023 senesinde çıkacak. Eski dizi ekibinin Yeşil Deniz dizisi için tekrardan sete çıkma hedefinin olduğu da öğrenildi. Basında yer alan gelişmelere göre Mert Turak, Burak Serdar Şanal, Ali Barkın ve Burak Alkaş gibi ünlü oyunculara teklif yapıldığı öğrenirken oyunculardan gelen yanıt ise henüz öğrenilemedi. Sizler için oyuncuların verdiği yanıtları daha sonra haberimizde yazacağız. Dizi hayranları Yeşil Deniz isimli televizyon dizisi projesi için atılan bu önemli adımın uzun bir süredir akıllardan çıkmayan farklı projeler içinde gündeme gelme olasılığını düşünüyor ve bu konu ile ilgili çok heyecanlanıyor.