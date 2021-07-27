Behzat Ç Exxen ile Geri Dönebilir!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen’in daha çok abone kazandırma yollarından biri olarak gönüllere taht kurmuş eski dizileri yeniden ekrana taşıyacağı söylenildi. Dijital platformu ayağa kaldırmak adına bu yönteme başvuran Acun Ilıcalı ilk olarak Sihirli Annem isimli dizi ile bir deneme gerçekleştirdi. Daha sonra bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun projesinin ekibiyle öncelikle büyük krizler atlatıldı fakat kadronun tekrardan bir araya gelmesi sağlandı.

Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun dizileri sonrasında Behzat Ç isimli televizyon dizisi projesinin de tekrardan ekranlara getirmek için hazırlık yapıldığı hakkında bir iddia ortaya atıldı. Ünlü isim Acun Ilıcalı'nın Behzat Ç isimli diziyi Exxen platformuna taşımak için bazı girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Bir döneme damgasını vuran Behzat Ç isimli dizi adına Star TV fazla risk almak istememesi sebebiyle final kararı vermişti. O dönemin politik ortamı işin içine girdiği zaman kanalın bu yönde bir karar aldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Behzat Ç isimli dizinin Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda yeniden yayınlanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide Hazal Kaya, Nejat İşler, Ege Aydan, Güven Kıraç, Ayça Varlıer ve Canan Ergüder gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyordu. Bunun yanı sıra Seda Bakan, Bertan Şal, İnanç Konukçu ve Fatih Artman gibi sevilen oyuncular da bir şöhrete kavuşmuştu.

Projenin zamansız bittiği hakkında pek çok yorumlar yapılırken dizinin gönüllerde dinmeyen bir özlem yaşattığı söylenmişti. Seyirciler yoğun istekleri sayesinde projenin BluTV'de tekrardan başlatılmasını başarmış ancak yeni sezon sadece 9 bölüm sürmüş ve daha sonra yayınlar kaldırılmıştı. Bunun yanı sıra 2019 senesinde BluTV'de yeniden yayınlanan Behzat Ç isimli dizinin eski havasının olmadığı yönünde yorumlar yapılmıştı.