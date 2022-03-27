Begüm Özkan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Mesleği Nedir?

Galatasaray taraftarları Begüm Özkan kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir, nereli, ne iş yapıyor şeklinde soruları araştırıyor ve bu sorulara yanıtlar arıyor. Galatasaray taraftarlarının bu sıralarda merak içerisinde takip ettiği sorulara yanıtları ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında detaylı bir şekilde yazdık. Başkanlık yarışı Galatasaray'da henüz başlamadan ortaya atılan isimler merak konusu oldu ve spor gündeminde bu konu yer aldı.

Begüm Özkan uzmanlık alanı nedir, Begüm Özkan ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularına bu sıralarda Galatasaray taraftarlarınca merak ve heyecan içerisinde sorularak yanıtlar aranıyor. Ortaya atılan isimler Galatasaray'da başkanlık seçimleri başlamadan konuşuldu ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Başkanlık seçimleri henüz Galatasaray'da başlamadı fakat adaylar da ortaya çıkmaya başlayarak gündemde yer aldı. Begüm Özkan da aday olduğunu açıklayan isimler arasında bulundu ve Begüm Özkan kimdir, Begüm Özkan ne iş yapıyor, mesleği nedir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorulara yanıtlar arandı.

Çoğunluğu kadınlardan kurulu bir liste ile sandığa gitme kararı alan avukat Begüm Özkan araştırma konusu oldu. Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek fakat öncesinde ise sıcak gelişmeler meydana geldi. Özkan başkanlığa adaylığını koyma kararı aldı ve büyük bölümü kadınlardan oluşan bir liste ile sandığa gideceği öğrenildi. Bunun yanı sıra listede camianın önde gelen ve branşlarında tanınmış isimlerin de bulunduğu dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Begüm Özkan ve beraberindeki üyeler kendilerine Galatasaray Gönüllüleri dedi ve “yuvayı dişi kuş yapar” ve “yönetimde eşitlik” sloganları ile yola çıkarak dikkat çekti. Bunun yanı sıra Begüm Özkan adaylık için gerekli olan 100 imzayı topladı ve resmi başvuruyu Perşembe günü yapacağını duyurdu. İlk defa bu şekilde bir kadın inisiyatifinin öne çıktığı sarı-kırmızılı kulüpte görüldü.