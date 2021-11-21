Bedava Nakit Yardımı O Bankadan Ödenecek, Son Dakika Hesapları Kontrol Edin

Son dakika haberi ile bedava nakit yardımı başlıyor. Başvuru yaparak hemen hesabınıza giriş yaparak parayı alabilirsiniz. Merak edilen bu kampanyayı sizler için araştırdık. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere yapılan bu kampanya, en az 5000 TL olmak üzere ödeme yapılacak ve hemen hesaba yatırılacak. 5000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan kişilere kampanya yapan Qnb Finansbank, özellikle mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaptırıyor.

Qnb Finansbank yaptığı düşük faizli bu kredi kampanyası için başvuru için ücret almıyor. Hemen başvuru yaparak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. TC Kimlik Numarasına Yatacak olan bu ödeme için bankaya gitmeden işlem yapmak isteyen kişiler hızlı ve anında işlem için qnb finansbank mobil uygulama üzerinden başvuru yapabileceksiniz.

Son dakika kampanya detayları belli oldu...

Qnb Finansbank tarafından verilecek nakit kampanyası için detaylar belli oldu. Başvuru yapmak isteyen kişiler TC vatandaşı olması ve 20 yaşından büyük olması yeterli. Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişiler düşük faizli kredi alabilecek.

Qnb Finansbank üzerinden başvuru şartları uygun olan müşterilere SMS ile kredi imkanı sağlıyor. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazabilirsiniz. Bu mesajı 5030 numarasına gönderebilirsiniz. 5 dakika içinde sizlere sonuç gelir ve onaylı tutar hemen hesaba yatar.

Qnb Finansbank banka şubelerine giderek de işlem yapılıyor. Banka üzerinden kredi alacak kişiler uygun faizlerle bu banka üzerinden sadece kimlikle başvuru yapabilir. Kimlikle kredi alacak kişiler banka müşteri temsilcisi veya gişe personeli ile birlikte başvurusunu gerçekleştirebilir. Kimlikle kredi alacak kişilere son dakika haber olarak verilen bu kampanyaya katılacak kişilerin emekli olması veya son 3 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması durumunda kredi onayı verilecek.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya banka şubelerine giderek personelden destek isteyebilirsiniz.