Bebek Odası Nasıl Düzenlenir, Hangi Önlemler Alınmalıdır?

Yeni doğan bebeğiniz için güvenli bir oda tasarlamak istiyorsanız bebeğinizin konforu ve güvenliği tasarım sırasında sizin için öncelikli madde olmalıdır. Güvenli ve mükemmel bir bebek odası yapmak adına sizler için haberimizin devamında çeşitli ipuçlarını yazdık.

Bebek odasında beşik olmazsa olmazdır ve belki de en çok kullanılan eşyalar arasında yer almaktadır. Yeni bir beşiği mevcut güvenlik standartlarına göre satın almanız ve bu beşiğin sağlam olup olmamasını kontrol etmeniz gerekmektedir. Odada beşiği yerleştirdiğiniz bölgede bebeğinizin giyim dolabı bulunuyorsa o bölgeye süs eşya koymaktan kaçınmanız gerekmektedir. Bununla birlikte yatağın boyutunu ve donanımını periyodik olarak kontrol etmeniz tavsiye edilir. Vidalarda kırık ya da gevşeklik olmadığından emin olmanız ve boyayı dikkatlice incelemeniz gerekmektedir. Bebeğinizin boğazına soyulan boya varsa kaçabilir ve bu durum bebeğinizin sağlığını riske atabilir.

Oda düzenlenmesi sırasında pencerelerin güvenli olduğundan emin olmanız da hayati bir önem taşımaktadır. Pencerelerin tüm mobilyalardan uzak olduğuna emin olmanız ve daha fazla güvenlik sağlamak için pencereleri bebek kilidi taktırmanız gerekmektedir.

Bebek odasında oyuncaklar hakkındaki gerçeklere bakıldığı zamanda hafif kapaklı ve boş kutuları oyuncak sandığı yapabilir ve oyuncakları bu kutunun içinde saklayabilirsiniz. Bu kutunun hava aldığından emin olmanız gerekebilir ve bu oyuncak kutusunu düzenli bir şekilde temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Bebeğiniz için oyuncak alımı yaptığınız sırada bu oyuncakların kesinlikle bebeklerin yaşına uygun olup olmadığı önem taşımaktadır.

Elektrik prizlerine özel kullanımda fiş koruyucular takmanız gerekebilir ve tüm çıkış kapakları için bir koruyucu seçmeniz tavsiye edilir. Bebeklerin ulaşamayacağı yerlerde elektrik kablolarının güvenli olduğundan emin olmanız önerilmektedir.

Bebek yatağına gereksiz eşyalardan arındırmanız ve sevimli olması adına bebek yatağını çok sayıda yastık oyuncak ve battaniye ile doldurmamanız gerekmektedir. Yeni yürümeye başlayan bebeğiniz bu eşyalar yüzünden zarar görebilir ve istenmeyen sonuçlar doğabilir.

Kozmetik ürünlerin ise doğru yerde saklamanız çok önemli olmaktadır ve bu kozmetik ürünlerinin bebeklerin ulaşamayacağı yerlerde bulunması gerekmektedir. Kozmetik ürünlere çocuğunuzun ulaşamayacağınızdan emin olun ve onları kapalı olan bir çekmeceye koyun.

Dekorasyon çalışmalarında da güvenli bir seçim yapmanız gerekmekte ve bebeğinizin odasını hazırlarken hafif eşyalar kullanmanız gerekmektedir. Ağır eşyalardan kaçınmanız ve bunun yerine hafif eşyalar kullanmanız daha sonra işinize yarayacaktır. Eşyalarım boyasının ise su bazlı boya ile yapılmış olması da sağlık açısından çok daha önemlidir. Bebeğinizin odasının doğumunuzdan en az bir hafta önce hazır olması kullanımı ve boyaların etkisinin geçmesi bakımından önemli olmaktadır.

Ağır mobilyalarında güvenli olduğundan emin olmanız gerekir ve onları duvara sabitlemeniz tavsiye edilir. Bu ağır mobilyaları sık sık kontrol edin ve bu eşyaların üzerine farklı bir nesne kesinlikle koymayın.

Bebek odasının havasına da sıklıkla dikkat etmeniz ve bebeğiniz için Güneş gören bir oda seçmeniz gerekmektedir. Bu odayı havalandırmanız ve oda sıcaklığını kontrol etmek adına duvar termometresi kullanmanız tavsiye edilir.