Bebeğini Kurtarmak İçin Kamyonun Altında Kaldı

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen korkunç olayda ilçede yanında 3 çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın harfiyat kamyonunun çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Acılı eş ise kötü haberi duyarak olay yerine geldi ve ardından gözyaşlarına bulmaya başladı.

Üzücü olay hakkında öğrenilen detaylara göre 3 çocuk annesi olan kadının refüjde beklediği anda harfiyat kamyonunu son anda fark ettiği ve içerisinde 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu arabayı yolun karşısına ettiği görüldü.

Saat 13.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy yolunda meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bedriye Kubaşık isimli kadın üç çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi ancak hayatını kaybetti.

E.H. yönetiminde olan 34 LDT 69 plakalı harfiyat kamyonunun kendisine çarpması sebebiyle yaşamını yitiren genç kadının eşi gözyaşlarına boğuldu. Bölgede bulunan vatandaşlar ise söz konusu harfiyat kamyonunun altında yaklaşık olarak 2 metre boyunca sürüklenen kadının çığlıklarına koştu ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Talihsiz kadının aracın altından çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği ve 34 yaşındaki kadının çocuklarının ise kazadan kıl payı kurtulduğu öğrenildi. Acılı koca ise haberi duyduğu sırada olay yerine koştu ve gözyaşlarına boğuldu. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı ve harfiyat kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise yaşananları anlattı ve 3 çocuğu ile birlikte karşıya geçmek isteyen bir kadının ellerinde pazar arabasının olduğunu söyledi. Daha önce bir bağırma sesinin geldiğini ve kadının kamyon altında kaldığını açıklayan Tuncay Coşkun isimli vatandaş kamyonun yere düşen kadını 1 2 metre boyunca sürüklediğini belirtti. Kendilerinin ise sürücüye bağırdıklarını ve hemen yanlarına koştuklarını söyleyen Coşkun, kadının olay yerinde vefat ettiğini söyledi.

Korkunç kaza hakkında kahreden bir ayrıntı da ortaya çıktı ve genç kadının kamyonu son anda fark etmesi ile birlikte 2 yaşındaki çocuğunu yolun karşısına attığını ve bu şekilde onun hayatını kurtardığı bilgisine ulaşıldı.