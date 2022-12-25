BDDK Verilerini Paylaştı! Bireysel, Ticari ve KOBİ Kredilerinde Borç Gittikçe Arttı! 

İşletme sahipleri nakite ihtiyaç duyduklarında şirketlerini daha da geliştirebilmek, büyütebilmek ve şirket içerisindeki borçları karşılayabilmek için kredi kaynaklarına başvuruyor. Yıl içinde yapılan incelemeler bazı firmaların kredi kullanımı nedeniyle KOBİ borçlanmasının 2 trilyona ulaştığını ortaya çıkardı.

Ekonomide Makro tedbirler daha ihtiyatlı şekilde süreci yönetebilmeyi destekliyor fakat kamuda bir baskılanma süreci yaşanıyorÇ Merkez Bankası geçtiğimiz hafta kredilere yönelik olarak yeni bir regülasyon kararı aldı. Bu KOBİler için zarar demekti. Kredi kullanımına yönelik menkul kıymet tesislerinin kapsamına eklenen bu yeni karar pratikte farklı iştirakler üzerinden kredi kullanımı yolunu kapatmış old. Yeni yılın başlamasına sayılı günler kala bireysel tüketiciler ile şirketlerin ticari kredilerinde yükseliş gözlemlendi. KOBİ kredilerindeki artış dikkatlerden kaçmadı.

Bireysel ve Ticari Kredide 13 Haftalık Veri Paylaşıldı!

BDDK tarafından 16 Aralık tarihi sonrasında KOBİ kredilerine yönelik rakamlar açıklandı. 1 trilyon 682 milyar TL'ye ulaştığı söylendi. Yabancı para cinslerinde ise bu rakam 1 trilyon 962 milyara buluyor. KOBİ kredilerindeki büyüme hızı 7 iken ticari kredilerde %86,9'u gördü.

Yapılan incelemeler bireysel olarak bankalara kredi borcu bulunan kişileri de tespit etmeyi sağladı. BDDK 13 haftalık verisini yayınladı. Bu veride kur etkisi ve yıllıklandırılmış büyüme hızı 16 Aralık tarihi itibariyle %81,3'e ulaştı. Bireysel kredi kullanıcılarındaki hız ise %68.6'ya kadar yükselmiş oldu. Bankacılıkta toplam kredi hacmi 7 trilyon 415 milyar TL'yi görmüş oldu. Yılbaşında bu rakam 4.9 trilyon seviyesindeydi.

2022 başlangıcında 2 trilyon 833 milyar olan toplamdaki kredi hacmi 16 Aralık tarihi itibariyle ise 4 trilyona ulaştı. Bireysel kredi ve kredi kartı borcu sahipleri toplamda sene başından itibaren 982 milyar TL iken 1 trilyon 456 milyara kadar ulaşmış oldu.