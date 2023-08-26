Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredilere ilişkin yeni bir değişiklik yaptı. Kurum, konut kredilerinde verilecek tutarları güncelledi. Atılan adımın nedeni finansal istikrarın güçlendirilmesi olarak belirtildi. Bu nedenle birtakım makro ihtiyati tedbirler alınıyor.

Alınan tedbirden ikinci bir konut edinenler yararlanacak. Eğer tüketicinin kendisinin, eşinin ya da 18 yaş altında olan çocuklarının konutu varsa, verilecek konut kredisi değerinde %75 daraltma söz konusu olacak. Örneğin evin değeri 5 milyon TL ise kredi tutarı, evin değerinin %22,5’lik kısmına denk gelecek.

İLK KONUT ALIMLARI İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

İlk konut alımları için değişen bir düzenleme olmadı. İkinci konut alanlar için ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesabında risk ağırlığı da değişti. %35 olarak uygulanan risk ağırlığı, %150 olarak uygulanacak. İlk konut alımı sırasında kredi değer oranlarında farklılaşma söz konusu olmayacak.

EN FAZLA NE KADAR KONUT KREDİSİ VERİLİR?

Ev alacak kişiler, ne kadar konut kredisi kullanabileceklerini merak ediyor. Konut alımında verilecek tutarlar, evin değerine göre değişiyor. Konut kredilerinde faiz oranları da son zamanlarda oldukça yüksek seyrediyor.

BDDK tarafından konut kredisine ilişkin detaylar belirlenir. Konut kredisi almak isteyenlerin kredi notuna göre de verilecek tutar değişir. İlk konut alımları için BDDK tarafından bir değişiklik yapılmadı. Ancak ikinci konut alımları için risk ağırlığı ve kredi değer oranı değişti.

BDDK yaptığı düzenlemeler ile finansal istikrarı sağlamayı amaçlıyor. İlk ev sahibi olanların desteklenmesi ancak yatırım amaçlı alımların azaltılması hedefleniyor. İlk evini alacaklara düşük faizli kredi verilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Son zamanlarda bankalar, yüksek kredi verme konusunda isteksiz hareket ediyor. Birçok banka, 250 bin TL’nin üzerine çıkmadan konut kredisi veriyor. Kredi almak isteyenler, bankaların internet şubesinden ya da mobil şube üzerinden başvurularını iletebilir.