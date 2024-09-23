Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel ve konut kredilerinde ihtiyatlı risk ağırlıklarının düşürüldüğünü açıkladı. Bu değişiklik, finansal piyasalarda güvenin sağlanması ve kredi sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla alındı.

BDDK'nın açıklamasına göre, daha önce uygulanan ihtiyatlı risk ağırlıkları, uluslararası minimum standartların üzerinde kalıyordu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 19 Eylül 2024 tarihli Kurul Kararı ile mevcut uygulamanın ilga edilmesi ve daha önceki risk ağırlıklarına geri dönülmesi kararlaştırıldı.

Bu düzenleme, binek araç edinimi amacıyla kullandırılan taşıt kredileri, ihtiyaç kredileri ve ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan konut kredilerini kapsıyor. Böylece, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında daha uygun şartlar sağlanarak kredi arz ve talebinin artması hedefleniyor. Bu adım, tüketicilere finansal erişim imkanı sunarak ekonomik istikrarı desteklemeyi amaçlıyor.