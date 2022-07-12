BBC, SAS Biriminin Afgan Tutukluları Defalarca Öldürdüğünü Tespit Etti

Yeni elde edilen askeri raporlar, bir birliğin altı aylık bir turda yasadışı bir şekilde 54 kişiyi öldürmüş olabileceğini gösteriyor.

BBC, eski özel kuvvetler başkanının bir cinayet soruşturmasına kanıt sunmadığını gösteren kanıtlar buldu.

Savunma Bakanlığı, İngiliz birliklerinin "Afganistan'da cesaret ve profesyonellikle hizmet ettiğini" söyledi.

BBC, Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri eski başkanı General Sir Mark Carleton-Smith'in iddia edilen yasadışı cinayetler hakkında bilgilendirildiğini, ancak RMP SAS'a yönelik bir cinayet soruşturması başlattıktan sonra bile kanıtları Kraliyet Askeri Polisine aktarmadığını anlıyor. filo.

Geçen ay istifa etmeden önce ordunun başına geçen General Carleton-Smith, bu haber için yorum yapmaktan kaçındı.

BBC Panorama, 2010/11'de Helmand'da bir SAS filosu tarafından gerçekleştirilen bir düzineden fazla "öldür ya da yakala" baskınını kapsayan raporlar da dahil olmak üzere yüzlerce sayfa SAS operasyonel hesabını analiz etti.

Bu konuşlanmada SAS filosunda görev yapan kişiler BBC'ye, SAS ajanlarının gece baskınları sırasında silahsız insanları öldürdüklerine tanık olduklarını söylediler.

Ayrıca, silahsız bir kişinin öldürülmesini haklı çıkarmak için bir olay yerine yerleştirilen AK-47'ler olan "bırakma silahları" olarak adlandırılan silahları kullandıklarını gördüklerini söylediler.

Özel kuvvetlerde görev yapan birkaç kişi, SAS filolarının en fazla öldürmeyi elde etmek için birbirleriyle rekabet ettiğini ve BBC tarafından incelenen filonun, yerini aldığından daha yüksek bir ceset sayısı elde etmeye çalıştığını söyledi.

Dahili e-postalar, özel kuvvetlerin en üst düzeylerindeki memurların, olası yasadışı öldürmelere ilişkin endişelerin olduğunun farkında olduklarını, ancak yasal bir zorunluluğa rağmen şüpheleri askeri polise bildirmediklerini gösteriyor.

Savunma Bakanlığı, belirli iddialar hakkında yorum yapamayacağını, ancak yorum yapmayı reddetmenin iddiaların olgusal doğruluğunun kabulü olarak alınmaması gerektiğini söyledi.

Bir MOD sözcüsü, İngiliz kuvvetlerinin Afganistan'da "cesaret ve profesyonellikle hizmet ettiğini" ve "en yüksek standartlarda" tutulduğunu söyledi.

Şüpheli öldürme modeli

2019'da BBC ve Sunday Times , bir Birleşik Krallık mahkemesi davasına ve Birleşik Krallık savunma bakanına hükümetin davayı ele alış biçimini özetleyen belgeleri ifşa etmesi emrine yol açan bir SAS baskınını araştırdı .

Bu son soruşturma için BBC, SAS'ın gece baskınlarına ilişkin hesaplarını detaylandıran yeni elde edilen operasyonel raporları analiz etti. Gözaltına alındıktan sonra perdelerin veya diğer mobilyaların arkasından AK-47 tüfekleri veya el bombaları çektikleri için vurularak öldürülen Afgan erkekleriyle ilgili çarpıcı şekilde benzer bir rapor modeli bulduk.

29 Kasım 2010'da filo, gözaltına alınıp bir binaya geri götürülen bir adamı öldürdü ve burada "bir el bombasıyla güçle çatışmaya girmeye çalıştı".

15 Ocak 2011'de filo, gözaltına alınan ve bir binanın içine geri alınan bir adamı öldürdü, burada "bir şiltenin arkasına uzandı, bir el bombası çıkardı ve onu fırlatmaya çalıştı".

7 Şubat'ta filo, "devriyeye tüfekle saldırmaya çalıştığını" söyledikleri bir tutukluyu öldürdü. Aynı gerekçe, 9 Şubat ve 13 Şubat'ta tutukluların vurularak öldürülmesi için de verildi.

16 Şubat'ta filo, biri "perdelerin arkasından" bir el bombası çektikten ve diğeri "bir masanın arkasından bir AK-47 aldı" sonra iki tutukluyu öldürdü.

1 Nisan'da filo, biri "AK-47'yi havaya kaldırdı" ve diğeri "el bombası atmaya çalıştıktan" sonra bir binaya geri gönderilen iki tutukluyu öldürdü.

Filonun altı aylık turu sırasında toplam ölü sayısı üçlü rakamlardaydı. BBC tarafından incelenen tüm baskınlarda SAS görevlilerine herhangi bir yaralanma bildirilmedi.