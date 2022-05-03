Bazılarının Rus Yanlısı Olduğu Bulgaristan, Gaz Kesintisinden Sonra Bölündü

Geçen hafta, Bulgaristan ve Polonya, Moskova'nın iki ülkeye tedariki kesmesiyle Rus gaz yaptırımlarının ilk Avrupalı kayıpları oldu.

Bulgaristan'ın devlete ait enerji şirketi Bulgargaz, daha önce, Rus enerji devi Gazprom tarafından önerilen koşulların sözleşmenin ihlali olduğunu söylemiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öngördüğü şekilde kaynak için ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmişti.

Neyse ki Bulgaristan için gaz, toplam enerji tüketiminin sadece yüzde 6'sını oluşturuyor, ancak bu hareket bloğun geri kalanına, özellikle de Almanya ve İtalya gibi daha büyük tüketicilere bir uyarı atışı olarak görüldü.

Enerji arzı kaybından daha fazlası, kesinti bir alfabeyi, dini ve eski komünist yönetimi paylaşan uzun süredir devam eden müttefikler arasında büyüyen bir ayrımı güçlendirdi.

İlişkileri, Rusya'nın Bulgaristan'ın beş yüzyıllık Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmasına yardım ettiği 1877'de daha da yakınlaşmaya başladı.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte, bu özel ilişki sorgulandı.

Rus tanklarının 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girmesinden günler sonra, bir Bulgar sosyal araştırma ajansı olan Alpha Research, Bulgarların savaş hakkında ne kadar sıradan hissettiğine dair ülke çapında yapılan bir anketin sonuçlarını yayınladı.

Sadece dört gün süren düşmanlıkların ardından, uzun yıllar boyunca ülkede olumlu bir puan alan Putin, popülaritesinin yarısından fazlasını kaybetti ve insanların yüzde 25'i onu onayladı, bu oran 2021'de yüzde 55'ti.

Buna ek olarak, ankete katılanların yüzde 63'ü Bulgaristan'ın yerinin Avrupa Birliği ve NATO ile ittifak içinde olduğu konusunda hemfikirken, yüzde 15'i Rusya ile bir tarafı destekliyor.

Alpha Research, "Veriler, Bulgar toplumunun sadece jeopolitik tutumlarını değil, aynı zamanda ülkedeki bireysel siyasi güçlere verilen desteği de etkileyecek bir dönüşüm döneminden geçtiğini gösteriyor." dedi.

Bir konservatuar-restoratör olan 60 yaşındaki Vasil Dimitrov, Moskova'nın Sofya'ya karşı tutumunun uzun süredir saygısız olduğunu ve Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın Ukrayna yanlısı destekçileri "batı alt tabakaları" olarak adlandırdığını söyledi.

Dimitrov, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra Putin'e güvenmedi. Şimdi, gaz için daha fazla ödeme yapmaya hazır.

"Gaz yüzünden çocukları öldürmesine izin verecek miyiz?" diye sordu. "Hitler zamanından beri Avrupa'da böyle bir vahşet görmedik."