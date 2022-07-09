Bayramın 2.3.4 günü hesaplara 12.000 TL ödeme yatacak! 3 Banka birleşti

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar bayramın diğer günlerinde 12000 TL'ye kadar 3 banka üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirerek, bankalar kapalı olsa bile hesaplarına ödeme alabilecek. 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulaması üzerinden alabilmektedirler. Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, şartları dahilinde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa öncelikli olarak banka kredi puanım 1400 ve üzerinde olması gerektiğini bilmesi gerekiyor.

DENİZBANK

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için kredi şartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak mesajı 32 80 numarasına gönderin. Bayram tatillerinde ve haftasonları kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Denizbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılabilir ve masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanarak kredi alabilirler. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden kampanya detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz.

AKBANK VE YAPI KREDİ BANKASI

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan istedikleri zaman kredi alabilmektedirler. Sms ile başvuru yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, bireysel tc kimlik aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri durumunda 3 ay ertelemeli kredi için başvuruda bulunacaklardır.

Akbank'ın Yapı Kredi Bankası kredi kullanacak olan vatandaşların SMS ile onay almaları durumunda internet bankacılığı uygulamalarına giriş yaparak buradan kredilerini istedikleri zaman hesaplarına yatırmalarına olanak sağlayacaktır.