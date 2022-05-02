Bayramın 1-2-3. günü hesaplara 10.000 TL ödeme yatacak! Son dakika! Bankadan yapılan açıklamada ihtiyaç kredisi alacak kişilere bayram boyunca hesaplarına gönderilecek limit belli oldu. QNB Finansbank ve Yapı kredi bankası tarafından yapılan bu duyuruda banka hesabı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi.

36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde banka şartlarına uygun olan kişilerin hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alacağı haberi geldi. Bayramın 1 ve 3 günlerinde de banka hesabınız varsa başvurunuzu yapacak ve banka kredi notu uygunsa hemen hesabınıza ödeme alacaksınız.

QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası

QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada 10.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yatacak. QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, bayram için alacakları ödemeleri mobil uygulamar üzerinden alabilecekler. Hangi bankada hesabınız varsa o bankanın müşteri hizmetlerini arayarak internet şifresi oluşturmanız ve bu şifre ile birlikte, mobil uygulamaya giriş yaparak kredinizi tamamlanamnız gerekmektedir. Ayrıca bu iki bankadan SMS ile de başvuru yaparak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

SMS ile başvuru için TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına atarsanız, QNB Finansbank kredisi... Bireysel TC KİMLİK ve Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atarsanız da Yapı Kredi Bankası kredisi için başvuru yapmış olursunuz. Bankaların kapalı olduğu ve tatil olduğu zamanlarda bu onaylı kredileri bankaların mobil uygulamasına girerek kullanabilirsiniz. Üstelik mobil uygulama üzerinden kullanılacak olan kredilerde banka masrafsız ve gelir belgesiz, imzasız kredi hizmeti vermektedir. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde düşük faizli ve 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri de sizlere sunulacaktır!