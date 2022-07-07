Bayramdan Sonra Ödemeli, Tarihleri Kendinizin Belirleyeceği, Yapı Kredi Bankası Kredi Kampanyası Başladı!

Bayram için ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, yeni bir kampanya duyurusu başlattı. Kurban Bayramı Kredisi Kampanyası adı altında verilen ve düşük faizlerle, vatandaşlara kredi imkanı sağlayacak olan bu banka, 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunacak. Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, yapmış oldukları bu kredi başvuruları ile birlikte hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek ve kredi kullanabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasından hızlı birşekilde o yararlanmak istiyorsanız, ilk taksit ödemesine 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapabilirsiniz.

SMS ile Kredi

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1400 üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı uygun olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte Yapı Kredi Bankası kredi kampanyasına katılabilir. Aralarda boşluk bırakarak ilk önce bireysel, daha sonra kimlik numaranızı ve enson olarak da aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda banka sizin kimlik numaranız ve gelir durumunuz üzerinden değerlendirme yaparak bir limit belirlemektedir.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinde yapılan duyuruda, 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapacak ve en fazla 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturacaksınız. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında, ayrıca internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile kredi onayı aldıktan sonra size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bu krediyi kullanmanız mümkündür.