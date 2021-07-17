Bayramda Safranbolu'da Tarihe Yolculuk Yapılacak

Açık hava müzesi konumunda olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Kurban bayramı öncesinde yapılan rezervasyonlar ile beraber pansiyonların ve otellerin büyük bir bölümünün dolu olduğu bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Ergüder restoranların, konakların, lokumcuların, tüm işletmecilerin ve Safranbolu halkının konuklarını bayramda ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Osmanlı döneminden kalma cami, han, hamam, konak, çeşme ve köprülerin eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyen vatandaşların tercih ettiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 9 gün sürecek olan bayram tatili adına çeşitli hazırlıklar yapıldı.

Ülkemizde kent ölçeğinde dünya mirası listesinde yer alan bunun yanı sıra 18., 19., ve 20. yüzyıl başlarında yapılan kültürel zenginliklerini koruma konusundaki başarısı sayesinde dünyada en iyi korunan ilk 20 Kent arasına girerek UNESCO'nun gözbebeği haline gelen güzel kent Safranbolu 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde konaklamalı ve günübirlik binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayarak görsel bir şölen yaşatacak.

Genellikle 6- 8 odalı, 3 katlı ve ihtiyaçlara uygun tasarlanmış estetik biçimde şekillendirilmiş olan konakların öne çıktığı ve kültürel zenginliği ile Türkiye'nin önde gelen kenti arasında bulunan Safranbolu, bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlamak için sabırsızlanıyor. Türkiye'nin en büyük 4. mağarası olan Mencilis görkemli yapısı ile turistlerin dikkatini çekerken Cam Seyir Terası, kanyonları İncekaya Su Kemeri ve doğası ile turizmin cazip yerleri arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra büyük şehirlere yakınlığı dolayısı ile bayram tatili için en çok tercih edilen bölgeler arasında yer alan Safranbolu sıklıkla tercih edilen bölgeler arasında yer almakta.

9 günlük Bayram tatili sürecinde Safranbolu'ya gelenler yöreye has lokumları tatma fırsatı bulacakken Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşları arasında da tarihi bir şölen yaşayacak. Misafirlere bayram boyunca değişik ambalajlarda üretilen safranlı, sakızlı, güllü, fındıklı, çifte kavrulmuş, sade fıstıklı ve çikolatalı lokumlar ikram edilecek.