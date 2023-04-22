Bayramda Faizsiz Kredi Kampanyaları Devam Ediyor: Ziraat Bankası, Akbank ve TEB'den Nakit Destek

Ziraat Bankası'ndan Faizsiz 10.000 TL Kredi

Bankalar bayramda da kampanyalarına devam ediyor. Ziraat Bankası, Akbank ve TEB, bayrama özel faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. Ziraat Bankası, 10.000 TL'den başlayan ihtiyaçlar için faizsiz 36 ay vadeli kredi desteği sunuyor. Başvuru için banka şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanılabiliyor. Kampanya süresi 30 Nisan'a kadar devam ediyor.

Akbank 10.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Özel bankalardan Akbank da faizsiz kredi kampanyasına katılanlar arasında yer alıyor. Akbank, 10.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. Kredi, 36 ay vade ile veriliyor ve başvurular banka şubeleri veya dijital bankacılık kanalları aracılığıyla yapılabiliyor. Kampanya sadece müşterilere özel olarak sunuluyor.

TEB Faizsiz Kredi Kampanyası Koşulları

TEB Bankası da faizsiz kredi veren bankalar arasına katıldı. TEB, 10.000 TL'den başlayan tüm ihtiyaçlar için faizsiz kredi desteği sunuyor. Kredi, 36 ay vadeli ve koşulsuz şartsız veriliyor. Kampanyaya herkes başvurabilir, ancak en az 3 aylık sigortalı çalışanlar öncelikli olarak değerlendiriliyor. Kampanya süresi 30 Nisan'a kadar devam ediyor.

Bayram öncesinde, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için birçok banka düşük faizli kredi fırsatları sunmuştu. Bayramda da devam eden faizsiz kredi kampanyaları, vatandaşların cebini rahatlatmaya devam ediyor. Başvuru şartları ve detaylarına göre, Ziraat Bankası, Akbank ve TEB'den faizsiz kredi desteği alınabilir. Kampanyalardan yararlanmak için başvuru süresini kaçırmamakta fayda var.