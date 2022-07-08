Bayram İçin Parasız Geçireceğini Düşünenlere Müjde! Para Almak İçin TC Kimlik Numarası Yeter!

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu yaparak bayram için para alabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 75000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için bazı şartlar istenmektedir.

KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin, 18 yaşından büyük olması daha önce bankalarda düzenli olarak kredi ve kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir. Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde kredi sonucu vermektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler bankalardan, icralık ve avukatlık bir durum olmaması durumunda bu bankadan kredi alabilir.

KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda 50 30 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde QNB Finansbank hesabına yatırmanıza olanak sağlayacaktır.

Ayrıca banka şubelerine giderek, bankanın resmi internet sitesini kullanarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Mobil uygulama kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi için 7 gün 24 saat, kredi başvurusu yapabiliyor. QNB Finansbank, mobil uygulama, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler internet bankacılığı kredisi kullanacaklar için 36 ay vadeli, bu kredileri istedikleri zaman alabiliyor. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilir.