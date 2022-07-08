Batılı Bakanlar G20'de Moskova'yı Kınadı

Endonezya dışişleri bakanı Retno Marsudi'nin meslektaşlarını Ukrayna'daki savaşı sona erdirmenin yollarını bulmaya çağırdığı G20 dışişleri bakanlarının ortak zirvesi Bali'de devam ediyor.

Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov, bakanlar söz alır almaz başladığını söylediği toplantıda, Batı'nın Ukrayna'daki savaşa yönelik "çılgın" eleştirisini "çılgın" olarak nitelendirerek kınadı.

Yerel makamlar, Rus kuvvetlerinin kuzey Kharviv ve doğu Kramatorsk'ta roket atması sonrasında en az dört kişinin öldüğünü ve Sloviansk'ın da ateş altına alındığını da sözlerine ekledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova'nın büyük olasılıkla mevcut Rus cephe hattının yaklaşık 8 km batısındaki Siversk yönünde ekipmanını yoğunlaştırdığını söyledi.

'Rusya bir numaralı küresel zorluktur': Ukrayna

Ukrayna'nın üst düzey diplomatı Dmytro Kuleba, G20'de yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline “kararlı bir küresel tepki” çağrısında bulundu.

Twitter'da "Rusya'yı yerine koymak bir numaralı küresel zorluktur ve bugünkü toplantı bunu kanıtladı" dedi.

Ukrayna'nın yeniden inşası için kim ödeme yapacak?

Dört aydan fazla süren savaş, Ukrayna'da sayısız şehir ve kasabayı yerle bir etti. Ancak müttefikleri, mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmeye başlamak istiyor.

40'tan fazla ülke ve uluslararası kuruluş, Ukrayna'nın yeniden inşası için öncelikleri belirledi. İsviçre'nin Lugano şehrinde bir araya geldiler ve Lugano İlkeleri üzerinde anlaştılar.

Ama bu küçük bir görev değil. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, yeniden inşa maliyetlerinin 750 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Savaş devam ederken, bu tartışma biraz erken değil mi?

Alman Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi Rus Lavrov G20'den ayrıldı: diplomatlar

Diplomatlar, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'un Moskova'yı Ukrayna savaşı konusunda eleştirmesi üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un 20'ler Grubu oturumundan ayrıldığını söyledi.

Diplomatlar, Lavrov'un daha sonra Ukrayna dışişleri bakanı tarafından sanal bir görünümden önce öğleden sonraki oturumdan ayrıldığını ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Bali'deki kapalı kapılar ardındaki toplantıda Rusya'yı kınaması nedeniyle hazır bulunmadığını söyledi.

'Tahılın çıkmasına izin verin': Blinken

Batılı bir yetkili, G20 toplantılarında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in doğrudan Rusya'ya hitap ettiğini ve Moskova'yı Ukrayna tahılını dünyaya salmaya çağırdığını söyledi.

“Rusya'ya doğrudan hitap etti: 'Rus meslektaşlarımıza: Ukrayna sizin ülkeniz değil. Onun tahılı senin tahılın değil. Neden portları engelliyorsun? Tahılın dışarı çıkmasına izin vermelisiniz'” dedi, aksi halde kimliğinin açıklanmasını istemeyen yetkili.