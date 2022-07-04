Batı Afrikalı Liderler Mali'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırdı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) liderleri, askeri yöneticilerinin 24 aylık bir demokrasiye geçiş önerisinde bulunması ve yeni bir seçim yasası yayınlamasının ardından Mali'ye uygulanan ekonomik ve mali yaptırımları kaldırdı.

Blok , askeri hükümetin önümüzdeki ay başlangıçta planlandığı gibi demokratik seçimler düzenlemeyeceğini söylemesinin ardından Ocak ayında Mali'ye sert yaptırımlar uyguladı.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean Claude Kassi Brou Pazar günü düzenlediği basın toplantısında yaptırımların derhal kaldırılacağını söyledi. Mali ile sınırlar yeniden açılacak ve bölgesel diplomatlar Bamako'ya dönecek.

Kassi Brou, "Ancak, devlet başkanları bireysel yaptırımları sürdürmeye ve Mali'yi ECOWAS'tan anayasal yönetime dönene kadar askıya almaya karar verdi" dedi.

Bireysel yaptırımlar, iktidardaki askeri hükümetin üyelerini ve geçiş konseyini hedef aldı.

Yaptırımlar Mali'nin ekonomisini felç etti ve yaygın acıların ortasında insani endişeleri artırdı. Ülke, kendisini bölgesel finans piyasasından ve bölgesel merkez bankasından kesen yaptırımlar nedeniyle 300 milyon dolardan fazla borcunu temerrüde düşürdü.

Mali'deki ECOWAS arabulucusu, eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan geçen hafta ülkeyi ziyaret etti. Çevresinden bir üye, AFP haber ajansına Mali'nin "muazzam ilerleme" kaydettiğini söyledi.

Mali'nin üst düzey diplomatı Abdoulaye Diop Cuma günü yaptığı açıklamada, son siyasi gelişmelerin ülkeyi yaptırımların kaldırılmasına doğru yönlendirdiğini söyledi.

Burkina Faso ve Gine geçişleri

ECOWAS liderleri Mali, Gine ve Burkina Faso'da sivil yönetimi yeniden tesis etmek için zaman çizelgeleri ve diğer garantileri güvence altına alma çabalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi .

Mali, Ağustos 2020 ve Mayıs 2021'de, ardından Eylül 2021'de Gine ve bu Ocak'ta Burkina Faso'da darbelere maruz kaldı.

Accra'da bir araya gelen Batı Afrikalı liderler , Burkina Faso'da iktidarı ele geçiren ordunun 24 ay içinde anayasal düzeni yeniden tesis etme taahhüdünü de kabul etti .

Kassi Brou, Burkina Faso'daki darbe liderleriyle uzun bir tartışmanın ardından, devlet başkanlarının önerilen 36 aylık bir geçişi reddetmesinin ardından 24 aylık bir geçiş için yeni bir teklifin daha kabul edilebilir olduğunu söyledi.

Burkina Faso'ya yönelik ekonomik ve mali yaptırımların da kaldırıldığını söyledi.

Askeri hükümeti bir ECOWAS arabulucusunu reddeden ve 36 aylık bir geçişi ilan eden Gine'de durum daha karmaşık görünüyor - Afrika Birliği Başkanı ve Senegal Devlet Başkanı Macky Sall'ın “düşünülemez” olarak nitelendirdiği bir dönem.