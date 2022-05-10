Başvuru Yapmak Yetiyor, Paralar PTT'den Veriliyor! Acil paraya sıkışan vatandaşlar özellikle de gerçekleştirilen son zamlar neticesinde elektrik faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. Böyle bir durumda yine devlet devreye girdi ve aynı şekilde vatandaşlarını elektrik faturalarının bir bölümünü karşılamaya karar verdi.

Muhtaç aileler, müracaat işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde elektrik faturalarının hatırı sayılır bir bölümünü devletten karşılayabiliyor. Müracaat işlemleri PTT üzerinden yapılıyor ve böylece ödemelerde aynı şekilde hemen kişilerden alıyor. Elektrik faturası desteği detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüsü pandemisi sonrasında Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede ekonomik problem yaşanmaya devam ediliyor. Salgın etkilerini yavaş yavaş yitirmeye başladı fakat ekonomik kriz halen geçmedi. Özellikle de vatandaşların almış oldukları asgari ücretin kendilerine yetmemesi karşılığında elektrik faturasını dahi ödemekte zorluk çeken vatandaşlar, elektrik faturaları ile beraber herhangi bir PTT şubesine giderek evrakları ibraz ettikten sonra 206 TL'ye kadar elektrik faturalarından kurtuluyor.

Böylece PTT tarafından onay verilen ödeme anında hesaptan kesiliyor. Başvuru yapmak amacıyla vatandaşların sadece T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu kimlik kartı ile elektrik faturasının PTT şubesinde bulunan PTT memurlarını ibraz edilmesi yeterlidir.

Elektrik faturası ödemelerinden faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak ve elektrik faturası ile beraber PTT'ye başvurmak gerekir.