Başvuru yapanlara: 23-33-54-55-78-100 bin TL Ödeme Haberi Verildi! Sizler Sakın Kaçırmayın! Bütçenize Göre Onay Alın

Son zamanlarda bankaların yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda yüz bin TL'ye kadar yirmidört ay vadeli 50000 TL'ye kadar da 36 ay vadeli kredi imkanı sağlayacak olan banka duyuruldu. Son zamanlarda en çok tercih edilen bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası, yeni yapmış olduğu, ihtiyaç kredisiyle birlikte eylül ayı sonuna kadar düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi vereceğini açıkladı.

Kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 100000 TL'ye kadar kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan bu kredileri de hemen hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak da başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandırarak da kredi imkanı sağlayacaktır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak kolay bir şekilde bu bankanın kredi politikalarına uygun olmanız durumunda onay alabilirsiniz. 23-33-54-55-78-100 bin TL Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilecekler ve onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.

Banka hesabınızın olması durumunda ise şubelere gitmeden kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bir kampanya, sizler için hazırlandı. Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için ilk önce internet bankacılığı şifresi alması ve daha sonrada bankanın mobil uygulamasına giriş yapması isteniyor. Mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, hemen aynı gün içinde işlem yapılır ve sizlere kredi onayı verilerek hemen krediniz kullandırılmaktadır. Acil kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilen ve onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak da kullandırılmaktadır.