Başvuru yapan kişilere 3.300 TL ödeme yapılacağı açıklandı, son dakika kampanyasına kimler katılacak belli oldu?

Nakit ihtiyacı olan ve düşük limitli nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için qnb Finansbank yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda başvuru yapacak olan vatandaşların 3 bin 300 TL'ye kadar Sadece kimlik numaraları üzerinden ödeme alacağı Haberi geldi. Sizler de nakit sıkıntısı yaşıyorsanız ve oturduğunuz yerden hemen başvuru yaparak onay almak istiyorsanız qnb Finansbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kredi kullanabilir ve düşük faiz oranları ile bu bankadan 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ne katılabilirsiniz.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için en kolay başvuru yöntemlerinden bir tanesi olan sms ile mesaj kredisi sizlere önereceğimiz ilk başvuru yöntemine olmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli nakit kredi kullanmak istiyorlarsa qnb Finansbank üzerinden t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunabilir.

Qnb Finansbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada kişilerin TC kimlik numarasını aldıktan sonra otomatik olarak sistem sorgulamasına sokacak ve düşük faiz oranları ile ne kadar kredi onayı aldığınızı sizlere mesaj ile gönderecektir. Sms ile yapılan Kredi başvurusunda kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubesinden kimlik ve onaylı tutar kullanabilir.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların Banka hesabı olması durumunda şubelere gitmeden hemen 36 ay vadeli olan ihtiyaç kredisi kampanyalarında katılabilecekleri mobil uygulama kredisi başvurusu yapabiliyor. Qnb mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler hemen kredi onayı almaları ile birlikte 5 dakika içerisinde bankadan ne kadar kredi sonucu geleceği haberini alacaktır. Onaylı tutarı hemen kendi hesabınıza mobil uygulama üzerinden atabiliyorsunuz.