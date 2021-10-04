Başvuru Yapan Herkese PTT’den 1300 TL’lik Yardım Ödemesi!

PTT’den bir son dakika duyurusu çalışan çalışmayan herkesi ilgilendiriyor. PTT tarafından yapılacak olan yardım ödemesi kimlik ile yapılan başvuru ile mümkün olacak. Bu ödeme ile 1300 TL ödeme alınacak.

Pandemi dönemi ile beraber nakit yardımı ve devlet tarafından verilen çeşitli destek ödemeleri, vatandaşlar için son dönemde büyük bir önem arz etmektedir. Birçok vatandaş, söz konusu süreçte ekonomik zorluklarla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Pandemi nedeni ile işten çıkarılma veya işsiz kalma gibi durumlar sıkça yaşanmış ve artan fiyatlar da insanları gittikçe zorlamıştır. Bu zorluklar ile mücadelede bir nebze vatandaşları rahatlatmak için süt parası, doğum yardımı ya da bakıcı ödeneği gibi çeşitli devlet destekleri ve yardım paraları dağıtılmaktadır.

Çalışan Çalışmayan Herkes Ödemelerden Yararlanabilecek

Devlet tarafından çalışan veya çalışmayan birçok kişiye ödeme yapılacak. Buna göre salgınla mücadele yalnızca sağlık alanında değil ekonomi alanında da verilecek. Bütün kadınlar , devletten doğum yardımı parası alabiliyor ve bunun yanında çalışan kadınlara da bazı haklar tanınıyor. Çalışan kadınların kullanabilecekleri 112 günlük rapor parası ve bakıcı ödemeleri son günlerde gündeme geldi.

Anne olan çalışan kadınlara yapılan bazı ödemelerden haberdar olunmadığı için iş bırakmalar olabilmektedir. Ancak bu destekler ve ödemeler sayesinde kadınlar, anne olurken çalışma hayatına da devam edebilirler. Doğum veya süt parası veya bakıcı desteği gibi ödemeler bu nedenle önemlidir.

Doğum Yardımı Ödemesi Nedir?

Doğum yardımı ödemesinden için tüm kadınlar yararlanabilecekler. Bu yardımı alabilmek için ise başvuru yapılması gereklidir. Başvurular, bebeğin kimliği çıktıktan sonra yapılabilmektedir. Doğum yardımı için nüfus dairesinden başvuru yapılmaktadır. Doğum yardımı için ilk çocuk için 300 TL; ikinci çocuk için 400 TL; üç ve daha fazla çocuk için ise 600 TL ödeme yapılmaktadır. Yardım parası PTT’den alınabilecek.

Süt Emzirme Ödemesi Nedir?

Doğum yapan anneler, SSK ile çalışmaları halinde doğumdan sonra süt ödeneği hak edebilirler. SGK kapsamında çalışan kadınlar doğum sonrası yarım gün çalışabilecek ve süt parası alabilecekler. Emzirme ödeneği ve şartları için T.C. vatandaşı olunması ve SSK’lı çalışan bir kadın olunması gereklidir. Sonrasında süt parası alınabilecektir.