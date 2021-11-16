Başvuru Yapan 50 Yaşındaki Her Vatandaş Emekli Olma hakkı tanındı! Erken Emeklilik Şartları Belli Oldu!

Erken emekli olabilmek açısından prim ve gün sayılarının tamamlanması gereği bulunurken, bazı vatandaşlar için bu şart sağlanmış olsa da 48 yaşında bulunmanız halinde dahi emekli olabilme şansını elde edebiliyorsunuz. 48,49 ve 50 yaşındaki vatandaşlar için emeklilik müjdesi!

Emekli olmayı düşünen vatandaşlar erken emeklilik şartları konusunda sürekli olarak araştırmalarına devam etmektedir. 48,49 ve 50 yaşında bulunulsa dahi emekli olunabilme şansı yakalanıyor. Prim gün sayısı şartlarını sağlamış olan vatandaşlar böylelikle derin bir nefes alacak şansı beraberinde yakalıyor. Emeklilik konusunda önemli faktörlerden birisi ise işe girişteki tarihtir. İşe giriş tarihi ile beraber prim günü sayısıyla beraber hesaplanmaktadır. Erken emeklilik konusunda en fazla merak edilen şartlı emekli prim gün sayısının hesaplanmasındaki yöntemleri sizler için araştırdık.

48 Yaşında Emeklilik

Doğum yılım 1969, işe giriş yılım ise 1984, belirli boşluklar vererek çalışma hayatıma devam ettim. Şuanda 3000 prim gün sayısına sahibim. Kaç yaşında emekli olabilirim?

25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarını işe giriş yılınıza göre tabi durumdasınız. 25 yıl şartı ile 48 yaş tamamlanmış durumdadır. Ancak prim gün sayısının tamamlanabilmesi açısından 2225 prim günü kadar çalışmaya devam etmelisiniz. Böylelikle prim gün sayınızın tamamlanmasının ardından emeklilik hakkını elde edebilirsiniz.

58 Yaşında Emeklilik

20.04.1981 tarihinde doğmuş bir kadınım. İşe giriş tarihim ise 15.04.2005.

İşe giriş tarihine göre 58 yaş, 7000 günden tam olarak, 25 yıl 4500 prim günü ile 58 yaş kısmi şekilde emeklilik şartlarına tabi bir durumdasınız. Emekli olabilmeniz açısından 4500 prim günü ödenerek 58 yaşınızın tamamlanacağı 20.04.2039 tarihini beklemeniz gerekiyor.

Emeklilik Prim Gün Sayısı

Emekli olabilmek için hayal kurmaya devam eden vatandaşlar, emekli olabilmeleri açısından gün saymaya devam ediyor. Ancak emekli olabilmek açısından bazı şartların sağlanması gerekiyor. Sigortalılık süresi, yaş ile emeklilik prim sayısı esas alınmaktadır. Söz konusu şartlar yerine getirilmesi durumunda SGK tarafından vatandaşlara emekli maaşı verilmeye başlanmaktadır. 5000 ile 7000 prim gün sayısı arasında emekli olabilme hakkı elde edinmektedir.