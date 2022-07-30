Komşu ülke Yunanistan bir ilke imza attı. Başvuran her kişiye 150 Euro yardım yapılacak. İlk etapta ise bu yardımlardan 200 bin kişi yararlanacak.

Komşudan Büyük Jest! Yunanistan Bir İlke İmza Attı Başvuran Herkese 150 Euro Veriyor!

Komşu ülke Yunanistan’dan büyük bir jest geldi. Yunanistan başvuran vatandaşlara kişi başı 150 Euro destek verecek. Yapılan yardımlardan ise ilk turda sadece 200 bin kişi yararlanacak. Kampanya için ayrılan bütçe tutarıysa 31 milyon Euro civarında. Detaylar haberimizde…

Covid-19 başladığından beri sadece Türkiye’de değil tüm ülkeler de ekonomik sıkıntılar başladı. Tüm dünyada vakalar ve yeni korona virüs varyantları yayılırken vatandaşlar endişeli. Birçok vatandaş korona virüs salgınındaki artan vaka sayıları yüzünden kalabalık ortamlardan geri çekilmeye ve tatil planlarını ertelemeye başladı. Bir diğer yandan dünyanın birçok yerinde görülen ve bulaşıcı olan maymun çiçeği hastalığı da insanları korkutmaya devam ediyor.

Tüm bu salgın hastalıklar ve vatandaşların endişeleri de ülke ekonomilerini kötü etkilemeye devam ediyor. Özellikle de turizmden geçinen Yunanistan, Türkiye gibi ülkeler bu ekonomik sıkıntıları daha da derinden hissetti. Her hükümette kendi ülkesini kalkındırmak için yeni adımlar atmaya başladı. Avrupa üyesi olan komşu ülke Yunanistan’da daha önce tarihinde görülmemiş bir adıma başvurdu. Ülkesinde turizm gelirlerini attırmak ve vatandaşları desteklemek için başvuran herkese 150 ila 200 Euro arasında değişen maddi destek sunacağını açıkladı. Kampanyadan yararlanmak içinse tek bir koşul yeterli.

Komşu ülke Yunanistan turizmde haraketliliği artırmak için yeni bir yola başvurdu. Herkes İçin Turizm Platformu’nu kuran komşu ülke, şimdi de tatile çıkmak isteyenlere Euro dağıtacak! Turizmde haraketliliğin artması için kurulan Herkes İçin Turizm Platformu’na müracaat eden vatandaşlar bu destekten yararlanabilecek. Kişi başı ise 150 Euro destek verileceği açıklandı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların eğer %67’den fazla engeli varsa destek tutarı 200 Euro’ya çıkıyor. Kampanyadan yararlanmak içinse bireysel olarak Herkes İçin Turizm Platformu’na başvuruda bulunmak gerekiyor.

KAMPANYA KOŞULLARI NELER? KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Komşu Yunanistan sunduğu destek kampanyasında yaş vb. koşullar koymamakta. Kampanyada bakılan tek şart ise kişinin yıllık geliri. Bireysel yıllık geliri 16 bin Euro’yu geçmeyen vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Aynı zamanda aile olarak geliri yıllık 18 bin Euro’nun üstünde olmayan vatandaşlarında başvuruları kabul edilmekte.

KAMPANYA 2025 YILINA KADAR DEVAM EDECEK

Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından bugün başlatılan kampanyanın asıl amacı iç turizmdeki haraketliliği arttırmak ve ülke ekonomisini canlandırmak. Korona virüs salgını yüzünden turizm gelirlerinin önemli bir kısmını kaybeden Yunanistan bu şekilde vatandaşlarına destek olmayı planlıyor. Bu adımla birlikte ilk etapta yaklaşık 200 bin kişinin turistik konaklama masraflarına destek sağlanacak.

Kampanyanın ilk etabıysa 2023 yılının Haziran dönemine kadar sürecek. Başbakan Mitsotakis yaptığı açıklamasında bu yıl vatandaşları desteklemek için ayrılan bütçenin 31 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Herkes için Turizm Platformu tarafından düzenlenen yardım kampanyasıysa 2025 yılına kadar devam edecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis şunları söyledi;

Dünya böylesine büyük bir ekonomik krizle yüz yüzeyken vatandaşlarının tatil imkanlarını arttırmak için kurulan Herkes İçin Turizm Platformuyla tatil desteğini sürdüreceğiz, dedi.